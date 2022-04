Sánchez entrega los secretos de Estado a ERC y Bildu para superar la enésima crisis de legislatura

La estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez pende de un hilo. Otra vez. Los independentistas han declarado la guerra al presidente del Gobierno: Gabriel Rufián ha retado al presidente a que, «si tan chulos son los socialistas», pacten con Alberto Nuñez Feijóo mientras que la Generalitat de Cataluña ha minimizado todas las relaciones con el Ejecutivo central y va a poner en marcha una ofensiva legislativa por el caso de espionaje a los líderes catalanes. Ante esta situación, y con la vista puesta en el gran decreto de medidas anticrisis que quiere convalidad el Gobierno este jueves, Sánchez ha entrado los secretos de Estado a ERC y Bildu para superar esta nueva crisis.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha explicado en rueda de prensa que ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja una rebaja en las las mayorías para constituir la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales. De esta forma, se puede asegurar la representación política de un miembro de cada grupo parlamentario. Y, sobre todo, contentar a sus socios. En concreto, Batet ha propuesto modificar la resolución de 2004 para rebajar la mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta en la creación de esta comisión parlamentaria.

«El objetivo es garantizar la pluralidad política de la Cámara y los principios de representación y de participación» Meritxell Batet, presidenta del Congreso

Para sacar adelante esta propuesta necesita la aprobación tanto de la Mesa del Congreso como de la Junta de Portavoces, que según ha apuntado Batet, ambos órganos se reunirán esta misma tarde. Una vez que se consiga, la idea del Ejecutivo es «llevarlo al pleno esta misma semana», ha indicado la presidenta de la Cámara baja.

«El objetivo es garantizar la pluralidad política de la Cámara y los principios de representación y de participación», ha señalado Batet. Además, ha defendido que el Congreso debe tener la opción de ejercer plenamente sus funciones de control según la normativa legal vigente y ha añadido que este cambio sobre la comisión parlamentaria es «coherente con las anteriores modificaciones».

El PP se opone al acceso de independentistas a la comisión de secretos

Sin embargo, el PP se ha opuesto a esta iniciativa del Gobierno de coalición para facilitar el acceso a los independentista a la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso. «No podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado de esta nación», ha sostenido Feijóo en declaraciones a la prensa, recogidas por Efe, en Santiago de Compostela. El líder de los populares ha exigido que se mantenga la «mayoría reforzadísima» que se exige actualmente para constituir este órgano.

«Si el Gobierno va a compartir con los partidos que combaten la unidad de la nación española los secretos y la información de Estado, simplemente para que el Gobierno precario mantenga su precariedad, comprenderán que es una pésima noticia para la democracia española», ha lamentado.

Bolaños, sobre las amenazas de los independentistas: «Estamos muy tranquilos»

Mientras la estabilidad de la legislatura se tambalea, el Gobierno mantiene la calma -o eso dice- y le resta importancia a las advertencias de los independentistas. El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «está muy tranquilo». «Todas las medidas de transparencia para que se esclarezcan los hechos y tengamos conocimiento de la verdad se va a garantizar y el Gobierno va a colaborar por completo con todas las acciones judiciales», ha subrayado el ministro para tranquilizar a sus socios catalanes.

El Ejecutivo no muestra preocupación ante la posibilidad de que ERC y Bildu no le apoyen en su plan legislativo. Y eso que en tan solo dos días espera convalidar en el Congreso su plan de medidas anticrisis contra la guerra. Rufián ya ha advertido que, aunque es consciente de que puede ser «lesivo» para su formación entorpecer la agenda legislativa de PSOE y Podemos, no descarta quitarle su apoyo. «Es el único idioma que entienden, desgraciadamente», ha indicado.

El decreto anticrisis, la prueba de fuego para la estabilidad del Gobierno

Con los votos de los republicanos en la cuerda floja el PSOE también mira hacia el PP y a Alberto Núñez Feijóo, a quien le ha exigido que responda a los 11 pactos de Estado que le propuso Pedro Sánchez antes de abordar su planteamiento. «El llamamiento (para aprobar el decreto) es a la totalidad. Los ciudadanos les votaron para hacerles la vida más fácil. No me imagino que puedan votar en contra de los intereses de los ciudadanos», ha señalado Bolaños.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo ha presentado a los populares estos once acuerdos y ahora están «esperando la respuesta del señor Feijóo». «Es un plan para la ciudadanía y no se entendería que no estuviera el PP», ha aseverado la también ministra de Política Territorial. «Si de verdad hay un cambio tiene que demostrarlo en estando en este acuerdo que da respuesta a los problemas económicos derivados de la guerra», ha agregado.

Sin embargo, los de Pedro Sánchez todavía no ha sacado tiempo en cinco días para estudiar el plan económico propuesto la semana pasada por Feijóo. Un gesto que, desde Génova, se ha calificado de «desprecio» ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «criticó el documento incluso antes de recibirlo» y, casi una semana más tarde, «la única respuesta ha sido el silencio», apuntó este lunes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.