Feijóo emplaza a Sánchez a no convertirse en «un juez del Tribunal Supremo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no se convierta en un juez del Tribunal Supremo» y le pidió dejar a los jueces tipificar si unos actos son o no terrorismo.

Así lo declaró en una comparecencia antes los medios de comunicación en el Área de Descanso de Piedrafita do Cebreiro durante la que señaló que «hay actos de terror que se han producido durante varias semanas en Cataluña tras el ‘procés’ y tras las sentencias del Tribunal Supremo».

«Ha habido gente que no ha podido salir a la calle, ha habido interrupciones de autovías, ha habido incendios de material urbano, ha habido golpes a los policías, ahora bien, a quien le corresponde tipificar si unos actos tienen o no la consideración de terrorismo es a los jueces, es lo que le pido al presidente del Gobierno, que no se convierta en un juez del Tribunal Supremo», subrayó.

Código penal

Por otra parte, el líder del PP respondió a la posibilidad de que el Gobierno ofrezca a Junts otra vía para aprobar la amnistía, a través de una reforma del Código Penal, tal y como informó ‘La Vanguardia’.

«El Gobierno del señor Sánchez durante la legislatura anterior convenció a los españoles, a mí también, de que la amnistía no entraba en el ordenamiento jurídico. Después de perder las elecciones y a cambio de pagar la impunidad, empezó a intentar convencer a los españoles que se podrían amnistiar delitos, pero no delitos de terrorismo», señaló.

«Después evoluciona y dijo que se puede amnistiar delitos de terrorismo, si es un poco de terrorismo, y ahora parece ser que lo que va a cambiar es el concepto del delito de terrorismo. No sé si es al final lo que va a hacer el Gobierno o no, esto es simplemente una variación del mismo fraude legal al que nos tienen acostumbrados», consideró.

«Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate, pero insisto en que esto en Europa no es admisible, el delito de terrorismo está tipificado en el Derecho europeo y por tanto no cabe un fraude legal para intentar sortear la legislación española», apostilló.