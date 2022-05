Feijóo, tajante: “España no es un Estado plurinacional, no lo es ni lo será”

España, a ojos del Partido Popular, es indisoluble y no cabe lugar a dudas, ni siquiera ante el error del flamante coordinador de la formación, Elías Bendodo, sobre las diferencias entre nación y nacionalidad que recoge la Constitución. Así, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido disolver la polvareda levantada y se ha mostrado tajante con la postura de su nueva dirección: “España no es un Estado plurinacional, no lo es ni lo será”.

En una visita a Ceuta, en el día en el que se cumple un año del salto masivo a la valla que colapsó la ciudad autónoma y con la reapertura de los pasos fronterizos con Marruecos, Feijóo no ha mostrado duda ninguna: recitando la literalidad de la Constitución, ha alegado que se garantiza “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y garantiza el derecho de las autonomías y las nacionalidades que la integran”.

“El PP ha nacido para redactar, cumplir y defender la Constitución”, ha insistido el líder popular. “España no es un Estado plurinacional, es una obviedad. El debate, en mi opinión, no existe. El error fue rectificado”, ha subrayado.

Feijóo ha recordado que la Carta Magna recoge que España “es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y que busca la solidaridad entre todas ellas”. “Esto dice la Constitución y este es el ideario de nuestro partido. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo mientras el PP exista”.

De hecho, es la misma terminología que en la actualidad utiliza, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que suele ahondar en el concepto ‘región’ ante la confusión etimológica que, según su Gobierno, plantea la palabra ‘nacionalidad’.

“El Estado no se negocia”

En esta línea, Feijóo también ha expresado su opinión con el cambio de postura del Gobierno con respecto al Sáhara y la actual relación con Marruecos. “El Estado no se negocia, la organización y la distribución territorial de España no se negocia, la aplicación de la Constitución no se negocia, la soberanía de una nación no se negocia”, ha argüido.

“Ningún Gobierno, un inquilino temporal de las instituciones del Estado, puede negociar lo que es de todos”, ha afirmado Feijóo, tras recordar que el cambio de postura del Gobierno de Sánchez, ahora más que nunca bajo la lupa tras la crisis de Pegasus, es “frívolo”, un “bandazo diplomático a espaldas de las cortes generales, del consenso de la nación, de los españoles”.

Por ello, ha reclamado una “política interior y exterior que fortalezca al Estado, no que lo debilite”. “Esto sólo abunda en la improvisación y debilidad del ámbito diplomático español, consensuada históricamente con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas”.

O visados o contratos para cruzar a España

Pero, de momento, el foco de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez debe centrarse en reforzar la defensa de las fronteras en Ceuta y Melilla y en el tratamiento de la inmigración. “No se puede ignorar que en los últimos años hemos vivido crisis migratorias de gravedad y que la inmigración ilegal está creciendo en España”, ha argumentado el presidente del PP.

La solución pasa, a su entender, por dos líneas de actuación: una, el aumento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las ciudades autónomas, y dos, por el establecimiento de visados y documentos similares, así como contratos de trabajo para los trabajadores transfronterizos, a la hora de cruzar a España. En el caso de mercancías, la apuesta por una aduana comercial en Ceuta y reafirmar la existente en Melilla.

“La apertura de la frontera con Marruecos se hace de forma incompleta porque no hemos trabajado en la revisión sustancial del tratado de Schengen para que todos lo que acceden al territorio español lo hagan con un visado o similar o un contrato para trabajadores fronterizos. Debemos recuperarlo. Porque es un hecho relevante, diario, normal en esta frontera”, ha indicado Feijóo tras insistir en su mensaje de “españolidad” y de “integridad de la nación española”.