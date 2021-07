Francia reforzará el control de frontera con España ante el aumento de contagios

El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha asegurado este lunes que Francia está aprendiendo lecciones para mejorar su estrategia de desescalada tras observar el descontrolado aumento de casos que ha tenido lugar en España durante las últimas semanas debido a la flexibilización de las restricciones y la propagación de la variante Delta por el país.

En una entrevista en la televisión francesa, Beaune ha tachado de “rápida” e “imprudente” la gestión de la desescalada española. No obstante, ha expresado que “no se trata de estigmatizar, se trata de sacar lecciones” para que la desescalada “no se haga demasiado rápido sin precauciones, ni aquí ni en otra parte”.

Francia se encuentra en una encrucijada similar a la de España. El país se debate entre mantener las restricciones vigentes para controlar el auge de contagios en el paíso relajar las medidas restrictivas para reactivar el turismo de cara a verano.

Reforzar la seguridad en el tráfico con España

Beaune ha afirmado también que desde el Ejecutivo francés han pedido a España que se aumenten los controles de forma sistémica en los aeropuertos con todos los viajes procedentes de España y ha anunciado que se aumentará también el número de controles selectivos en las fronteras terrestres.

“No habrá controles sistemáticos a todas las personas que entren en coche pero habrá controles selectivos”, ha precisado el secretario de Estado.

El motivo de reforzar la vigilancia, ha explicado el Secretario de Estado, es que “uno de los problemas que hemos tenido, por eso he hablado de España y de Cataluña en particular, es que hay muchos jóvenes franceses que se han ido de fiesta a Cataluña (…) cuando en España no había un protocolo sanitario muy estricto”.

Tras el auge de nuevos contagios de las últimas semanas, la gran mayoría de Comunidades Autónomas han tenido que volver a tomar medidas restrictivas, que pasan por el cierre o limitación de horarios del ocio nocturno o la implementación de nuevos toques de queda.