Garamendi abofetea a Casado con los indultos

Primero fue el Cercle d’Economia y ahora la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha posicionado este jueves a favor de los indultos a los presos del 1-O, dando así un duro golpe a Pablo Casado, que lleva semanas criticando la medida de gracia a los independentistas condenados por sedición.

“Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean”, ha asegurado el líder de los empresarios en una entrevista en TVE. Además, ha defendido la facultad del Gobierno para conceder esta medida de gracia ya que se incluye en el estado de derecho.

Garamendi hace público su punto de vista justo un día después de que el empresariado catalán cerrara filas con esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez. “Tendrá el respaldo del Cercle”, apuntó este miércoles el presidente del organismo, Javier Faus, quien definió los indultos como una “oportunidad histórica de concordia” para solucionar el “conflicto político”.

El presidente de la CEOE ha seguido esta misma línea. “Su opinión es legítima”, ha dicho en relación a las declaraciones de Faus. “Los empresarios catalanes lo ven desde un punto de vista y en otros puntos de España se ve de otro- ha justificado -mi función es mantener un equilibrio e insisto: el estado de derecho funciona e incluye los indultos“.

No obstante, ha sido crítico con el procès y ha culpado a la convulsión política de 2017 de dañar a la economía de la región. “Cataluña es una potencia económica, un motor. Cataluña era el 31% del PIB, y digo ‘era’ con tristeza, ahora es el 19%”, ha señalado.

Y ha añadido: “Esa es la consecuencia de unos hechos. El mundo de la economía requiere tranquilidad, confianza, estabilidad, por lo que esa convulsión no fue buena para Cataluña. No es el medio ni el método , por lo que esperamos que no se repita”

Garamendi se alinea con el Gobierno de Sánchez

Garamendi no solo se ha posicionado junto al Gobierno en los indultos, también lo ha hecho respecto a los fondos europeos. “Son un segundo Plan Marshall en Europa y una gran oportunidad para España”, ha subrayado.

“Hemos colaborado con el Gobierno en el diseño de las medidas. Nos hemos reunido cada 15-20 días y creo que se ha hecho un buen trabajo. Ahora hay que ver como los gestionamos, que no es tan fácil”, ha puntualizado. Y ha agregado que habrá que estar vigilante y darle mucha importancia a la iniciativa privada.

En cuanto a la crispación y la polarización en el Congreso, Garamendi ha pedido a la clase política “que se siente a la mesa a hablar”. “Es fundamental, esto lo tenemos que gestionar entre todos, esto es un objetivo común”, ha aseverado.

En opinión del líder empresarial, la moderación sería un bálsamo y una buena noticia. “Ayudaría a que todo se relajara y nos pusiéramos de verdad a trabajar en el futuro”, ha apostillado.

En la entrevista concedida en TVE, antes de encontrarse con Casado en el Cercle d`Economia, también se ha mostrado crítico con algunas medidas impulsadas por el Gobierno, como la derogación de la reforma laboral del PP o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por otro lado, no ha descartado que se prorroguen los ERTE más allá del 30 de septiembre. Garamendi, eso sí, cree que estas ayudas serán diferentes.