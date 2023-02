Garamendi y la CEOE se acercan al PP tras su ruptura con el Gobierno por el SMI

El PP y la CEOE han acercado posturas tras la ruptura de la patronal con el Gobierno por la subida del Salario Mínimo Internacional (SMI). Su presidente, Antonio Garamendi, que este miércoles no acudió al foro empresarial en Rabat que clausuraba Pedro Sánchez alegando una enfermedad, ha mantenido un encuentro con el exministro de Fomento Íñigo de la Serna y con Carmen Fúnez, los encargados de las propuestas electorales de los populares. La reunión no se encontraba en la agenda pública que el PP distribuye.

Este encuentro, según han explicado los populares en un comunicado, se enmarca dentro de la ronda de contactos que mantienen los de Alberto Núñez Feijóo con la sociedad civil para elaborar su programa de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Aunque desde Génova se han afanado en incidir en que el PP también se ha dirigido a las organizaciones sindicales para recabar sus propuestas y «espera mantener un encuentro con ellos en

las próximas fechas», lo cierto es que la conexión entre la cúpula de la CEOE y el entorno del presidente popular es muy fluida.

El nexo es una persona clave entre ambas directivas: la exministra de Empleo Fátima Báñez, que asesora de manera externa al PP en asuntos económicos mientras preside la Fundación CEOE. Según la óptica de Génova, el tejido empresarial, ya sean las grandes empresas, las pymes o los autónomos, son una «pieza clave de la economía española para la generación de empleo, la dinamización económica y la proyección internacional de nuestro país».

La subida del SMI, un antes y después

Sin embargo, sus posturas no son siempre las mismas. Esta misma semana, Alberto Núñez Feijóo reclamó una subida del SMI, en contra del criterio de Garamendi y los suyos, y un pacto de rentas que también eleve las retribuciones de las rentas medias, mientras la patronal se encontraba en plenas negociaciones con el Gobierno.

De hecho, Garamendi plantó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su foto con los sindicatos donde pactaron unilateralmente, sin el visto bueno de las empresas, la subida del 8% hasta los 1.080 euros que posteriormente anunció el presidente Pedro Sánchez en la tarde del martes. Ahora, y tras no acudir a Rabat por motivos médicos, según adujo el presidente de los empresarios, sí que ha mantenido su agenda y se ha reunido con los populares.

Así, y según informa el PP, De la Serna y Fúnez han trasladado a la CEOE su agradecimiento por celebrar este encuentro y por el trabajo previo a la hora de seleccionar una batería de medidas orientadas a promover el empleo, la integración social y la generación de oportunidades, elementos clave para la dinamización económica. «Estas propuestas serán estudiadas por el PP», han comunicado.