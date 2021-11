García Egea culpa a Álvarez de Toledo de dar “oxígeno” a Sánchez

Cayetana Álvarez de Toledo ha desatado una tormenta (más) en el seno del PP. La ex portavoz de los populares en el Congreso se ha convertido en la oveja negra de la formación. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, además de saltarse la disciplina de voto del partido, ha acusado a Pablo Casado de ser un “bienqueda” y ha cargado contra el secretario general, Teodoro García Egea, por “ejercer una mandato testosterónico”.

Una de las últimas polémicas ha sido la publicación de su libro Políticamente indeseable, que ha despertado las críticas de sus compañeros de partido. Entre otras cuestiones, en él recupera su vieja propuesta de crear un Gobierno de concentración, una idea que, según el número dos del PP, da “oxígeno” a Pedro Sánchez. “Si hubiéramos aceptado esta propuesta no seríamos la alternativa, sino la muleta a Sánchez”, ha criticado en una entrevista este martes en Espejo Público.

Sin embargo, García Egea ha reconocido que no se ha leído su libro, por lo que no sabe si en él hay “un pasaje” en el que Cayetana Álvarez de Toledo le propone ser ministro de Pedro Sánchez dentro de la propuesta del Gobierno de concentración”, ha ironizado el dirigente popular. “Cuando yo le pregunté me dijo que el PP apoyaba a Sánchez y se compartían ministros”, ha afirmado.

“Si algún día escribo un libro será para criticar a Pedro Sánchez o para hacer una propuesta a sus alternativas de Gobierno”

El número dos de Casado ha criticado que Álvarez de Toledo haya escrito un libro en el que se hable mal del PP, lo que a su juicio da alas al PSOE. “Si algún día escribo un libro será para criticar a Pedro Sánchez o para hacer una propuesta a sus alternativas de Gobierno”, ha subrayado.

La exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en el pleno del 27 de mayo de 2020 en el Congreso | EFE/CM

En la entrevista no han faltado las metáforas. En línea con el avisó que Casado lanzó este fin de semana en el congreso de Granada, en el que aseguró que en el PP no cabían ni “solitas” ni “personalismos”, García Egea ha apuntado que “los solistas en las orquestas normalmente tienen que ser personas que toquen conjuntamente la misma tonalidad que toca la orquesta porque si no suena muy desafinado”.

Leer más: Álvarez de Toledo abre un nuevo cisma en el PP tras romper la disciplina de voto

“Tenemos que sonar como una orquesta afinada y dedicarnos a lo importante: convencer a los españoles de que otro Gobierno es posible”, ha agregado.

García Egea lanza la guerra con Ayuso

Tras las críticas a Álvarez de Toledo, García Egea ha aprovechado para apagar el otro gran fuego del PP: su guerra con Isabel Díaz Ayuso. El número dos de Génova ha querido zanjar la polémica por el control del PP en la Comunidad de Madrid. “Aquí no hay una guerra, ni una batalla, aquí hay unas normas que todos nos hemos dado, un pacto para respetar los estatutos”, ha apuntado.

Y ha añadido: “Quiero agradecer que la presidenta de Madrid haya zanjado este asunto asumiendo que el congreso se va a celebrar en el primer semestre”.

Ayuso volvió a reivindicar este lunes que el congreso del PP madrileño se celebrara cuanto antes para no tener otros ocho meses de desgaste y “guerra interna”. Sin embargo, admitió además que la dirección nacional tiene “unos tiempos”. “Por mí, queda zanjado este asunto”, ha recalcado García Egea.