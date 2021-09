Génova responde a Ayuso: el congreso del PP de Madrid se celebrará en 2022

Isabel Díaz Ayuso ha pedido este lunes a la cúpula del partido que adelante el congreso en el que se elegirá al nuevo líder de la formación en la región. Apenas unas horas más tarde ha llegado la respuesta desde Génova de la mano del secretario general, Teodoro García Egea, quien ha asegurado que está previsto para 2022 y será entonces cuando se celebre.

“Por un acuerdo de la Junta Directiva Nacional, los congresos de las comunidades autónomas se celebrarán en el primer semestre de 2022. Es una norma que todos vamos a cumplir”, ha asegurado el número dos del PP. “Cuando llegue el momento se abordará ese congreso”, ha añadido.

Ayuso ha pedido adelantar el congreso regional después de que Pablo Casado alentase la semana pasada una batalla entre la presidenta autonómica y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida para hacerse con la dirección del partido en la Comunidad. En una entrevista a EsRadio, Ayuso ha apostado por celebrar pronto el cónclave “para dar normalidad a la organización”.

García Egea cambia de discurso

Pese a las peticiones de Ayuso, el congreso no se celebrará hasta el año que viene y a través de un proceso en el que puede haber candidaturas alternativas a la de la presidenta regional, tal y como ha advertido Teodoro García Egea.

El secretario general, que el pasado mes de junio apoyó explícitamente a la presidenta madrileña -“si yo fuera afiliado, lógicamente mi total apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso”, dijo entonces- abre la puerta ahora a José Luis Martínez Almeida y a otros alcaldes de municipios madrileños gobernados por el PP.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i) y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (d) antes de la misa en la Iglesia Virgen de la Paloma con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma este domingo. EFE/Chema Moya

Al ser preguntado por si ya no mantiene su apuesta por Ayuso, García Egea ha respondido que hubiera dicho lo mismo por cualquier candidato. “Yo no soy militante en Madrid, pero por supuesto mi apoyo a la presidenta, mi apoyo a Almeida si me hubieran preguntado y mi apoyo a cualquier alcalde también que hubiera salido a la palestra, como es el caso del de Torrejón, Majadahonda, Pozuelo o incluso el de Boadilla que tienen excelentes resultados en sus propios municipios”, ha puntualizado.

Egea afirma que Ayuso acudirá a la Convención Nacional

Sobre la presencia de Ayuso en la convención nacional, que se celebra en Valencia del 27 de septiembre al 3 de octubre, García Egea ha confirmado su asistencia después de la propia presidenta la dejara en el aire porque le coincide con un viaje a Estados Unidos.

“Todos los presidentes autonómicos están invitados y estoy seguro de que todos van a estar presentes para lograr el objetivo de que Casado llegue a Moncloa. Estamos en eso y no en otras cuestiones”, ha aseverado el número dos de los populares en la rueda de prensa celebrada este lunes en Génova.

Y ha apostillado: “Todos los presidentes autonómicos del PP saben de la importancia de la convención y saben que es la prioridad frente a otras cuestiones”. El secretario general ha explicado que habla con frecuencia con todos los presidentes, Ayuso incluida, y que todos ven la convención como un evento muy importante.

El número dos de Génova también ha aprovechado su intervención para asestar un golpe a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien en una entrevista publicada este lunes en El Mundo ha mostrado su total apoyo a Isabel Díaz Ayuso y ha criticado el modelo de triple liderazgo existente ahora en el PP de Madrid.

“Si en algo estoy de acuerdo con Aguirre es que fue la corrupción lo que destrozó al PP de Madrid”, ha subrayado. “Y es algo que nosotros nunca vamos a permitir”, ha concluido García Egea.