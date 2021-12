Giró acusa a España de ser una “citrarquía”: “El poder está en manos de los jueces”

Sin sorpresas, el Parlament ha dado luz verde a las cuentas de la Generalitat previstos para el año 2022. Junts y ERC se han apoyado en Catalunya en Comú tras el desplante de la CUP. “Sabíamos desde el principio que era muy difícil, que había diferencias que iban más allá del presupuesto”, ha defendido el conseller de Economía, Jaume Giró, que ha definido a España como “citrarquía”. En otras palabras, como un ‘estado judicial’.

“A estos presupuestos les falta una pieza importante, que es la pieza del 52%, y espero que a partir de julio de 2022 volvamos a sentarnos y esta vez sí nos pongamos de acuerdo”, ha lamentado Giró tras constatar que la votación de los presupuestos rompe la mayoría parlamentaria que aupó a Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat.

Leer más: Aragonès se abre a mayorías de izquierdas tras romper el bloque independentista

Pese a desmarque de la CUP, Giró ha elogiado que serán los los primeros presupuestos desde el gobierno del socialista José Montilla que se aprobarán en tiempo y forma, y que entrarán en vigor el 1 de enero. El conseller ha insistido en que las cuentas “tienen vocación de trabajar para la igualdad y para estimular al actividad económica”, también para la “redistribución”.

Giró insiste con el fondo Covid

También ha lanzado críticas a España y su negativa de mantener el fondo Covid-19 para el año 2022. “Tenemos que reclamar la necesidad de un nuevo fondo extraordinario que de momento no está y que desde Madrid repiten que no estará, pero al final estará, porque no podrá no estar, porque las dificultades serán enormes”.

Aunque el Gobierno de Sánchez insiste en negar la necesidad del fondo, todos los partidos salvo PSOE, Podemos y PNV aprobaron una enmienda de Junts per Catalunya en el Senado, que introducía esta partida por valor de 9.362 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado, que se acabarán de aprobar la próxima semana en el Congreso.

El conseller cuela la inmersión el debate de las cuentas

El conseller de Economía también ha aprovechado su intervención para cargar contra la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas, entre críticas al PSC por su “ambigüedad” con la inmersión lingüística: “Un grupo que todos recordamos como siempre se había significado limpia, incondicional y claramente a favor de la lengua y el modelo educativo del país”.

Giró, que ha asegurado que los presupuestos contribuirán a “revertir” la obligación de que el castellano también pueda ser vehicular en la enseñanza, ha tildado a España de “critarquía”, que ha definido como “la forma de gobierno donde la acción política y legislativa está en manos de los jueces” y que ha comparado con las tribus de Israel del Antiguo Testamento.

Además, el artífice de los presupuestos ha apostillado que estas cuentas les permitirán “trabajar por las libertades hasta allá donde puedan”, y ha vuelto a insistir en que son “unos buenos presupuestos, pero no son los mejores”, al no ser Cataluña un estado independiente: “Uno de los pilares de nuestro país está lleno de brechas, es el pilar de la libertad”.

La CUP lamenta el continuismo del modelo “sociovergente republicano”

La CUP ha sido muy beligerante contra las cuentas de Jaume Giró, que para definirlas ha citado al propio conseller: “Los presupuestos del Hard Rock y de los Juegos Olímpicos de Invierno”. La diputada Eulàlia Reguant ha asegurado que si el PSC no ha votado las cuentas es porque la fotografía “no era digerible” para el país.

Un pacto que Reguant ha acusado de haberse producido por la puerta de atrás, con la renovación de los cargos caducados del CAC y la CCMA, cuyo acuerdo se hizo público el pasado miércoles aprovechando “la confusión” generada por la pandemia y que permitirá a Xevi Xirgo, biógrafo y amigo de Carles Puigdemont, presidir el órgano que velará por la independencia de TV3.

Los antisistema han criticado que se haya perpetuado el modelo de la “sociovergencia republicana”, un modelo basado en los “macroproyectos” y los “casinos”. Reguant ha situado cada vez más alejado a su partido de la mayoría del Govern: “Cada vez tenemos menos espectativas de volver al acuerdo de investidura”.