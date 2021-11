El Gobierno aprueba la Ley de Equidad sin el apoyo de Podemos

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud (SNS), una ley que entre otras cosas busca impedir que se puedan imponer nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía.

Según ha explicado a ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta nueva norma “establecerá las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía, blindando la normativa sanitaria”.

“La pandemia por la covid ha acreditado la importancia del sistema nacional de salud como garante de salvar vidas y de motor económico (…) y que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar“, ha reflexionado Darias, que ha añadido que si bien la pandemia “ha permitido observar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud” también lo ha hecho con las “debilidades” por lo que mantener un sistema de calidad y accesible se ha convertido “en un reto para este Gobierno de progreso”.

No obstante, la ley no ha contado con el apoyo del socio morado del Gobierno de Coalición, y es que Unidas Podemos ve un gran error que la ley no derogara o reformara la normativa 15/1997, introducida por el Gobierno de José María Aznar. Opinan al respecto que esto puede suponer un gran problema porque la nueva ley sigue el camino “que privatizó la sanidad”.

Por ello, ya anunciaron que llevarán al Congreso una “batería de enmiendas” con la finalidad de imposibilitar de que se puedan privatizar servicios sanitarios. “Es la oportunidad de cerrar la puerta a la concepción de la sanidad como un negocio, como una mercantilización”, ha asegurado el coportavoz estatal de UP, Pablo Fernández, que ha considerado necesario llevar a cabo una “modificación profunda” de esta normativa.

Con todo, Fernández ha deseado que el PSOE “entre en razón”, “rectifique” y “acepte” las enmiendas que ya tiene planeado proponer el principal socio del Ejecutivo de cara a su debate en la Cámara Baja.

La sanidad privada celebra la ley impulsada por el Gobierno

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que representa al sector de la sanidad privada, ha celebrado la ley aprobada por el Consejo de Ministros al tiempo que ha lamentado también la oposición de Unidas Podemos, justamente por el papel que juega la sanidad privada dentro de esta nueva ley.

En este sentido, han manifestado a través de un comunicado que “no aceptar el papel de la sanidad privada es dar la espalda a la realidad, que es propietaria de casi el 40 % de los recursos sanitarios de España“. También han considerado “irresponsable” y demagógica la postura de la formación morada porque, recuerdan, los aspectos por los que Podemos veta la ley son competencia de las Comunidades Autónomas.