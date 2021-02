Gobierno roto: los diputados del PSOE no aplauden a Iglesias y Podemos recuerda a Calvo que “no es la ministra de Igualdad”

La guerra entre los dos socios de Gobierno se recrudece. El PSOE ya no aplaude a Pablo Iglesias. Los socialistas se negaron a aplaudir este miércoles las intervenciones del vicepresidente segundo en la sesión de Control al Gobierno, mientras que los morados admiten que su táctica de ‘tensión mediática’ para sacar normas adelante les está funcionando. “Las tensiones se van a mantener”, aseguran en los dos partidos.

Se ha marcado una fina línea en el Gobierno de coalición. Un antes y un después de la ruptura en la unión de voto que protagonizó este martes Unidas Podemos absteniéndose en la Ley de Igualdad de trato registrada por los socialistas. Una norma que estaba trabajada en conjunto y que los socialistas registraron sin la firma de Podemos. Tras llamarlos “desleales”, los de Pablo Iglesias continúan a la carga y cada vez aumentan el nivel de crispación de cara a los medios contra sus socios.

El entorno del vicepresidente asegura ahora que “se han traspasado muchas líneas rojas que hasta ahora no se habían atravesado”. Los morados intuyen que el Gobierno no quiere aprobar la ‘Ley Trans’ y busca diluirla en la ‘Ley GTBI’ y éstos señalan que “son dos leyes distintas que protegen derechos distintos y que se encuentran reflejadas en el acuerdo del Gobierno de coalición”.

“Calvo no es la ministra de Igualdad”

Los de Iglesias ya amenazan con un “tomaremos las medidas que consideremos” si la batalla entre la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero se recrudece. Ahí está el verdadero problema en estos momentos, a pesar de mantener posiciones críticas en otras normas que están negociándose como la Ley de Vivienda o el Ingreso Mínimo Vital.

“Esos escollos se pueden salvar. En materia de Igualdad está el problema”, asumen desde los dos partidos. Podemos no va a dar ningún paso atrás, así de contundentes se muestran en el entorno de Iglesias. Además especifican que “Calvo no es la ministra de Igualdad”. Una tensión que aboca a ruptura. Sin embargo, desde ambas partes se ponen serios y bajan los ‘humos’ señalando que “todo es reconducible”.

Tanto PSOE como Podemos saben que, en estos momentos, se necesitan. La caída de Ciudadanos en Cataluña augura un panorama difícil para Pedro Sánchez ante un posible adelanto electoral. Los apoyos son los que son y, tanto en el PSOE como en Podemos, saben que se necesitan y tendrán que aguantar.

Calvo contesta

La vicepresidenta Calvo no se ha quedado callada y a la salida del Hemiciclo ha querido contestar a quienes señalan que los socialistas ya no aplauden a Iglesias. “No me he dado cuenta”, señala para relatar a continuación que “mi grupo parlamentario y mi partido apoya todas las medidas de Igualdad que se puedan plantear en este país. Somos capaces de tener nuestras propias perspectivas”.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. EFE/JCH

“Los que estamos en el Gobierno y en el PSOE hemos sido los protagonistas y hacedores de las leyes de Igualdad y nos van a encontrar en todas. A los socialistas nos van a ver siempre”, recalcó en claro mensaje a la abstención de Podemos.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también habló este miércoles sobre la tensión en la coalición. Zapatero ha señalado, en una entrevista en RNE, que a pesar de las fricciones, “la legislatura se va a mantener”.

El socialista no ve riesgo de fractura. “No veo en estos momentos ningún riesgo. Sí es cierto que hay temas donde las posturas son diferentes y hay que dedicarles más horas al diálogo. Pero, por supuesto, que hay puntos de encuentro”, zanjó.