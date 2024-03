Hereu niega que el Gobierno quiera impedir la OPA a Talgo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha remarcado que la intención del Gobierno no es hacer todo lo posible para impedir la OPA de Magyar Vagon sobre Talgo. Sin embargo, ha reconocido que el Estado tiene la «obligación», como cualquier país de la Unión Europa (UE), de saber «en manos de quién acaba el control de industrias estratégicas del país» que, según ha señalado, tiene «un enorme potencial de mercado».

De esta manera se ha pronunciado acerca de las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien recalcó que el Ejecutivo quiere jugar todas sus cartas para evitar que la operación prospere. «No es una declaración oficial y, por tanto, para mí no es la tesis», ha valorado el titular de Industria y Turismo.

Hereu ha reconocido que analizan las posibles inversiones y ha puntualizado que la voluntad del Gobierno no es «perder el control estratégico de las industrias». En este punto, ha subrayado que estas compañías cuentas con «una tradición inmensa» en el país y, además, son las que permiten salir al mundo a «vender tecnología diferencial».

El objetivo del Ejecutivo en el caso de que una empresa de estas características caiga «en manos de un inversor», saber si tiene una «relación de confianza». «Para nada expreso ningún apriorismo, porque las cosas se tienen que sustanciar y los análisis son muy serios, y no son apriorísticos, de este me cae bien, este no me cae bien», ha indicado para acabar destacando: «Los análisis son muy profesionales».

También ha expresado su compromiso con promover la producción en el país, ya que ha señalado que, como ministro de Industria, no favorecerá que se fabriquen «en otros sitios» los productos que puedan materializarse en España. «Creo que va con el sueldo y, por tanto, algo que triunfa en el mundo, me gustaría poderlo fabricar en España«, ha reiterado.

El proceso de análisis, ha hecho hincapié, es «mucho más profesional, mucho más riguroso de lo que a veces uno puede trasladar». «Sin duda estamos abiertos a la inversión extranjera, es evidente, pero en esto como en otras cosas, la etapa de la ingenuidad se ha terminado también», ha zanjado.