Iglesias y Montero son los peores ministros de Pedro Sánchez, según el CIS

Grosso modo, los ministros de Unidas Podemos son los peor valorados por los españoles, según se desprende de los resultados del barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la titular de Igualdad, Irene Montero, sacan la peor nota y empatan con 3,3 puntos de 10 posibles.

El CIS, dirigido por el chef socialista José Félix Tezanos, ha querido celebrar el primer aniversario del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos preguntando a los ciudadanos por sus valoraciones de los 22 ministros de Pedro Sánchez. De los cinco titulares de cartera del partido morado, la única que sale más o menos bien parada es Yolanda Díaz (Trabajo), que igualmente suspende con una nota de 4,6.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, obtiene una puntuación de 3,4, mientras que el de Consumo, Alberto Garzón, firma un 3,7. Pero ninguno supera a Iglesias como el miembro del Gobierno menos querido. El 38,5% de los casi 4.000 entrevistados valora “muy mal” (es decir, le pone un 1 de 10) al vicepresidente segundo, pese a que es el más conocido de todos los ministros (solo un 3,6% dice que no sabe quién es).

Montero le pisa los talones en ese sentido: solo un 13,8% no la conoce, y un 31,4% también le da la peor puntuación posible. Esto implica que, por cada español que califica con un 1 sobre 10 a Díaz, tres hacen lo mismo cuando les preguntan sobre la ministra de Igualdad. Otro dato: en la lucha por ser el ministro morado menos conocido, Castells vence a Garzón, pues seis de cada diez españoles no sabe quién es el titular de Universidades.

Valoración de los 22 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez a enero de 2021 | Fuente: Barómetro del CIS

Robles y Calviño, las mejor valoradas

Suponiendo que aprobar significa sacar una nota superior a 5, solo una ministra lo consigue. Margarita Robles (Defensa) es la mejor valorada de ‘los 22 de Sánchez‘, con 5,1 puntos. No muy lejos está la ministra y vicepresidenta económica, Nadie Calviño, que obtiene un 5 cerrado. Robles tiene la ventaja sobre Calviño de que es más conocida (solo un 25,8% dice no conocer a la ministra de Defensa, y un 29,7% no sabe quién es la de Economía).

En orden de mejor a peor nota, Yolanda Díaz ocupa el tercer puesto con sus 4,6 puntos, con los que supera al resto de ministros del PSOE. Es cierto que empata con Salvador Illa, hasta este miércoles ministro de Sanidad, una cartera que ahora asume Carolina Darias. La ahora exministra de Administración Territorial y Función Pública llega a Sanidad con una valoración media de 4 puntos.

Los otros ministros que obtienen más de 4 y menos de 5 puntos son el de Ciencia, Pedro Duque (4,4); la de Presidencia y también vicepresidenta primera, Carmen Calvo (4,3); el de Inclusión, José Luis Escrivá (4); la de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya (4); y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska (4). Contando a todos los que obtienen más de 4, representan a la mitad del Gobierno; la otra mitad obtiene menos de 4.

Valoración y conocimiento de los 22 ministros de Pedro Sánchez a enero de 2021 | Fuente: Barómetro del CIS

Los ministros menos conocidos

Este estudio del CIS confirma que casi nadie en España sabe quiénes son los ministros de Cultura, Justicia y Agricultura. Juan Carlos Campo, titular de Justicia, es un desconocido para siete de cada diez españoles (el 72,2%) y es el miembro del Gobierno del que los ciudadanos saben menos. Una situación que, naturalmente, no ayuda a su reputación, pues la nota media que le dan los españoles es de 3,5 sobre 10.

El segundo menos conocido es José Manuel Rodríguez Uribes. Si los datos del CIS son ciertos, también siete de cada diez españoles que lean esta parte de esta noticia (el 69,8%) estarán esperando a saber quién es o qué hace el susodicho. A todos ellos informamos de que Rodríguez Uribes es desde hace más de un año el ministro de Cultura y Deporte, y seguirá siéndolo porque Sánchez no tiene previstos más cambios en La Moncloa. Su nota es de 3,6 puntos.

Otro ministro que es el antónimo de célebre es Luis Planas. “¿Quién?”, se preguntó el 63,8% de los entrevistados. Pues, Planas es el titular de Agricultura y los españoles que le conocen le ponen también una nota muy baja, de 3,6 puntos. Por su parte, Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica) son desconocidas para la mitad de la población y ambas obtienen una calificación de 3,8 puntos.

La lista de los 22 ministros de Sánchez y sus respectivas puntuaciones acaba así: el titular de Transportes, José Luis Ábalos, saca un 3,9 de 10; la de Educación, Isabel Celaá, un 3,7; y la de Hacienda y también portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, un 3,9.

Casi nadie se fía de Sánchez

El primer año del Gobierno de coalición deja muy tocados a todos sus miembros ante la opinión pública, y el jefe del Ejecutivo no consigue sortear esta tendencia. La desconfianza que genera el presidente del Gobierno entre los encuestados por el CIS es abrumadora: el 39,6% dice que no le inspira ninguna confianza, el 30,8% tiene poca confianza, y solo un 25,8% confía mucho o bastante en él.

Pero, entre los líderes de los cinco principales partidos del Congreso, Sánchez es el mejor valorado, con 4,3 puntos sobre 10, por encima de Pablo Casado (3,2), Pablo Iglesias (3,1), Santiago Abascal (2,3) e Inés Arrimadas (3,4). Asimismo, el 25,9% prefiere que Sánchez sea el presidente a todos los demás, y su partido, el PSOE, lidera la intención de voto según el CIS, con un 30,7% que supera por más de diez puntos el apoyo al PP.