Illa se estrena como candidato con una apuesta por “el reencuentro sin venganzas”

“Estoy preparado”. Así ha asumido Salvador Illa su candidatura para liderar al PSC en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. El todavía ministro de Sanidad ha llamado al “reencuentro sin venganzas” en Cataluña con un tono que poco coincide las advertencias que lanza ERC ante una eventual victoria socialista.

“Cataluña puede optar por estos dos caminos: el del miedo o la confianza; del miedo o la esperanza”, ha asegurado Illa en el Consell Nacional del PSC que ha ratificado su candidatura. El socialista ha entonado un perfil muy conciliador, al apostar “por el reencuentro, volviendo al punto donde dejamos de escucharnos”.

“La mía no es una confianza ciega, porque se basa en hechos de una historia junto al resto de España, de superación y de avance, y así ha sido también en este último año tan duro (…) Ganaremos y recuperaremos una Cataluña de la que nos podamos sentir orgullosos, este es mi compromiso”, ha asegurado.

Iceta, sobre el ‘procés’: “No queremos seguir siendo el hazmerreír”

Iceta, que ha elogiado la gestión de Salvador Illa por la crisis sanitaria, ha presentado al PSC el relevo de Illa como “un nuevo combate”: “No una batalla para ser segunda fuerza sino para ganar la presidencia de la Generalitat“. El candidato ha insistido en la “decadencia” de un procés que tema que pueda volverse irreversible.

El Primer Secretario del PSC ha asegurado que la nueva candidatura “se rebela contra la resignación” de los que no quieren una Cataluña “cerrada en sí misma y mediocre”. “Queremos un buen gobierno y gente seria, no queremos seguir siendo el hazmerreír porque unos no dan la talla”.

El líder de los socialistas catalanas también ha ahondado en la distensión, al poner en relieve el tono conciliador de Salvador Illa. Iceta ha destacado que su sucesor en el Parlament es un “hombre tranquilo en tiempos difíciles”, “dialogante y respetuoso con todo el mundo con un profundo sentido institucional”.

Aragonès busca la batalla: “Irá de ERC o PSC”

Esquerra Republicana insiste en polarizarse con los socialistas pese haber votado a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez para 2021. El presidente interino de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que “más allá del cambio de caras, el objetivo del PSC sigue siendo el mismo: ir a buscar votos de la derecha”.

El candidato de ERC a las elecciones del 14 de febrero ha dejado clara su intención de polarizarse con el PSC, al dejar fuera a Laura Borràs como potencial contrincante pese a que JxCat rivaliza con su formación con unas encuestas muy ajustadas que podrían arrojar un nuevo sorpasso parecido al de 2017.

Enllà del canvi de cares, l'objectiu del PSC segueix sent el mateix: anar a buscar vots cap a la dreta. Segueix estant clar, el 14F anirà d'ERC o PSC, república catalana o immobilisme, progrés d'esquerres o statu quo, llibertat o repressió. Tenyim de groc republicà les urnes! — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) December 30, 2020

“El 14F va de ERC o de PSC, república catalana o inmovilismo, progreso de izquierdas o status quo, libertad o represión. ¡Tiñamos de amarillo republicano las urnas!”, ha asegurado Aragonès a través de Twitter.

Un tono muy parecido ha tenido el líder republicano, Oriol Junqueras. En un mensaje, el reo por sedición ha asegurado que la apuesta por Illa es la de rascar los votos de Cs: “En estas elecciones deberemos escoger entre ERC o el PSC. Los hemos ganado en las últimas elecciones y lo volveremos a hacer”.