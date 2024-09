Illa señala a Junts como los culpables del bloqueo del Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado este jueves a Junts haber hecho «todo lo que han podido y un poco más» para que no haya Govern, después de que el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, le haya acusado a él y a los consellers de irse de vacaciones tras la investidura del 8 de agosto.

«Hoy querrían que estuviéramos preparando unas elecciones en Cataluña, ¿y me habla de que no trabajamos? ¿Cuándo ustedes han hecho todo lo que han podido y un poco más para que no haya Govern?», ha ironizado en su turno de réplica durante su comparecencia a petición propia en el pleno del Parlament para explicar la composición del nuevo Govern.

Ha asegurado que «Cataluña hoy está mejor», aunque sea con un Govern que no sea del agrado de Junts, y ha defendido la acción de gobierno del Ejecutivo este último mes, alegando que ha hecho más en un mes de agosto que gobiernos anteriores.