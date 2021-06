Tras tres meses y medio de cárcel, las primeras palabras Oriol Junqueras fueron para dejar claro que su objetivo sigue siendo la independencia de Cataluña. El líder de ERC está convencido de que el camino que ha tomado ha merecido la pena. Y seguirá por la senda de la autodeterminación, sobre todo, porque ve voluntad sincera de acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez.

“A día de hoy parece que la actitud del Gobierno español a la hora de plantearse una negociación es la mejor que hemos conocido en la última década”, ha asegurado el dirigente catalán en una entrevista en La Vanguardia, en la que ha destacado la actitud “comprometida” con el diálogo y la negociación, en comparación con los gobiernos del PP.

“Esta mesa parece que es un compromiso de los dos gobiernos y esperemos que lo puedan poner a prueba, testarlo en el sentido de hacerle una prueba de rendimiento a lo largo de las próximas semanas y meses para ver adónde somos capaces de llegar”, ha afirmado.

Oriol Junqueras sale por primera vez de la cárcel de Lledoners con permiso para trabajar de docente en la Universidad de Vic, el 3 de marzo de 2020 | EFE/SS

Junqueras anticipa así un largo periodo de negociación entre la Generalitat y el Ejecutivo central en el que lo difícil será ponerse de acuerdo sobre “qué es lo que se debe votar”.

“Creemos que se debe poder votar también sobre la independencia”, ha apuntado al ser preguntado por la opción de una consulta en la que los catalanes pudieran apoyar una reforma del Estatut pero no un referéndum sobre la independencia con solo dos opciones, el sí y el no.

“Entendemos que la perspectiva del Gobierno español sea diferente -ha continuado- si no estuviéramos en posiciones tan contrapuestas no habríamos llegado donde hemos llegado. No es fácil. ¿Será rápido? Muy probablemente no, pero es imprescindible”.

“Nuestro compromiso con la amnistía es absoluto”, ha sentenciado Junqueras, tanto para los nueve ex presos que han cumplido parte de la condena en la cárcel como para los exiliados como Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

“Saben sin ningún lugar a dudas, que nuestro compromiso en la defensa de sus derechos, en la amnistía, es absoluto y total”, ha puntualizado.

Este asunto, junto a la autodeterminación, serán los dos temas principales que lleven los catalanes a la mesa de diálogo. “La cuestión política que tenemos pendiente, para nosotros, es una república catalana independiente en el marco de las instituciones europeas, y con la mejor forma de relación posible con el Estado español“, ha concluido.