Junts califica de «buen acuerdo» el pacto sobre la ley de amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, celebró este jueves el «buen acuerdo» alcanzado por el PSOE, ERC y su partido sobre la ley de amnistía a las personas vinculadas con el ‘procés’ y aseguró que pasará el filtro del Tribunal Constitucional si alguien opta por presentar un recurso contra la norma.

Así lo indicó Turull en una entrevista en RAC1 recogida por Servimedia, la primera después de sufrir el pasado lunes una crisis cardíaca que le llevó a estar unos días ingresado en el Hospital Universitari Bellvitge, donde señaló que intentó negociar desde la cama del hospital la amnistía, pero «no» le dejaron.

Turull se mostró «seguro» de que pasará el filtro del Constitucional y, después del informe de la Comisión de Venecia, también el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Explicó que el trabajo que se ha hecho con esta ley ha sido de «microcirugía jurídica» y «no de decisión política» porque «ya había un acuerdo político en el que todos queríamos lo mismo».

En este sentido, señaló que si su partido no llega a votar no a esta ley a finales de enero «todo» lo que dijo la Comisión de Venencia para mejorarla «no se hubiese podido poner» y entonces «sí se ponía en riesgo» la amnistía. Por ejemplo, dijo que se ha añadido en la exposición de motivos la referencia que hace el informe de este órgano sobre «la aplicabilidad inmediata» de la norma.

En su informe, manifestó, dice que los jueces «tienen que aplicar la ley» y «no puede haber posicionamiento político». Asimismo, señala que este órgano avisaba también del tema de la malversación y lo que se ha hecho es «es precisar que quedan amnistiados todos aquellos en los que no hay enriquecimiento personal».

En materia de terrorismo, subrayó que «lo que no dice la directiva europea» en esta materia «es que por ir con un silbato a protestar estás haciendo terrorismo ambiental», «lo que no dice es la interpretación capciosa» que está haciendo el Tribunal Supremo «para que la gente quede fuera de la amnistía».

Puigdemont

Durante la entrevista, el secretario general de Junts señaló que esta ley «sí» incluye al expresidente catalán Carles Puigdemont, a gente que tenía condenas con el Tribunal de Cuentas, a Tsunami Democràtic y a los del ‘caso Voloh’, aunque matizó que «no queremos hablar de nombres».

Al respecto, preguntado sobre si no teme que el juez Manuel García-Castellón trate de dejar fuera al también eurodiputado de Junts, Turull defendió que ahora «el problema no será la ley» y si algún independentista «represaliado» no entra dentro porque un juez intenta «en primera instancia que no entre» estará «prevaricando directamente».

Incidió en que si se ha podido «mejor» la ley en relación a la Comisión de Venecia es porque hubo «quien votó no a un dictamen» que veía que «el problema no estaba en los jueces sino que podía estar en la ley». «Ahora el problema no estará en la ley, podrá estar en algún juez que prevarique».

Presupuestos

Preguntado sobre si ahora que habrá amnistía quiere decir que también habrá Presupuestos Generales del Estado para 2024, respondió que «no». Turull recordó que la amnistía «iba» con la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ahora con las cuentas presupuestarias el «marcador» se encuentra «a 0».

Sobre el Partido Popular, que ya ha criticado este acuerdo para la amnistía, Turull denunció que a esta formación le «vale todo». Además, preguntado sobre si se sabrá todo sobre el encuentro que hubo entre Junts y los populares en el marco de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, señaló que «un día todo se sabrá, pero no toca ahora».