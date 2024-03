Junts ve a Puigdemont como el único candidato posible a las elecciones europeas

Junts se vanagloria de haberle «quitado» el «juguete» a los jueces tras los cambios realizados en la ley de amnistía, ya que ahora argumentan que primará la directiva europea en los casos de malversación, terrorismo y alta traición en lugar del Código Penal español, que es lo que figuraba en el texto anterior.

Así, según fuentes de Junts, era «imprescindible» hacer esto ante aquellos que usan «su imaginación» para acusar a los independentistas de delitos «que no son» tales. Subrayan que ahora se ha conseguido que en cuanto a terrorismo, traición y malversación se aplique la directiva europea y no el Código Penal, ya que éste da pie a la «libre interpretación» de, por ejemplo, la comisión de un delito de terrorismo.

En concreto, apuntaron que con el acuerdo alcanzado entre el PSOE, ERC y Junts se ha cambiado la interpretación del Código Penal por la directiva europea, y así, destacan, si los jueces dicen que es terrorismo algo relacionado con el proceso independentista, estarán «prevaricando». Añadieron que pueden interpretar lo que quieran, pero tienen que aplicar la ley.

Las citadas fuentes apuntaron que lo que se consigue con el nuevo dictamen es que sea el derecho internacional el que diga qué es terrorismo. Además, aseguraron que esta ley, cuyo dictamen fue aprobado hoy en la Comisión de Justicia celebrada esta mañana en la Cámara Baja, está preparada para pasar los filtros europeos.

Entre los cambios conseguidos en el nuevo dictamen de la amnistía, destacaron, se encuentra el de ampliar la fecha de cobertura de esta ley dos meses, ya que se pasa del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011. En concreto, explicaron que se ha ampliado esta fecha porque con la anterior quedaba «fuera» la Consejería de Exteriores.

Además, aclararon que con el texto que se debatió y votó el 30 de enero quedaban fuera los CDR, los integrantes de Tsunami Democràtic y otras personas vinculadas con el ‘procés’, y pusieron en valor que la norma es ahora de «aplicación inmediata», por lo que señalan que si se presenta una cuestión prejudicial no afectaría a su aplicación.

El informe de la Comisión Venecia

Al mismo tiempo, fuentes de Junts manifestaron que el informe preliminar sobre la amnistía de la Comisión de Venecia ha sido «importante» para esta partido, ya que ayudó a entender que el 30 de enero votaran en contra de esta medida de gracia. De hecho, aseguraron que su filtración a los medios le vino «bien» a Junts.

Al respecto, destacaron que al Partido Popular le salió «mal» la jugada, ya que esta formación hizo mucho hincapié en la necesidad de que Europa interviniera en este proceso. En este sentido, las fuentes de Junts señalaron que el partido de Alberto Núñez Feijóo se «ha colado un gol en propia puerta» con la Comisión de Venecia.

En relación a informaciones que apuntaban que la trama de supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia conocida como ‘caso Koldo’ podría haber hecho que se agilizara el acuerdo para intentar desviar la atención, las fuentes de Junts señalaron que no se les pidió agilizar nada por este caso.

En esta misma línea, señalaron que no ha tenido «nada que ver» en estas negociaciones a tres bandas la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa para investigar, y en su caso, enjuiciar a Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el ‘caso Tsunami Democràtic’.

Negociaciones

También explicaron las citadas fuentes que a principios de la semana pasada las negociaciones sobre el acuerdo de la amnistía «no iban mal», es decir, que estaba todo «encarrilado» antes del informe de la Comisión de Venecia, pero que lo aprovecharon para reafirmar que coincidía con algunas de las reivindicaciones de Junts.

Destacaron que durante la negociación de esta medida de gracia no hubo «escollos» y que a principios de la semana pasada estaba «muy encarrilado» todo. Reconocen que fue un proceso lento porque se negoció a tres bandas y porque lo que más trabajo llevó fue adaptar el acuerdo al informe de la Comisión de Venecia.

Estas mismas fuentes subrayaron también que en las negociaciones que se llevaron a cabo no se habló de un «plan B» por si los jueces no aplicaran la amnistía. Sí aseguraron que ERC y el PSOE hablaron de la posibilidad de conceder indultos en los casos en los que no se pudiera aplicar la amnistía, pero Junts no entró en este tema porque a este partido no le valen las palabras.

A su vez, las fuentes mencionadas ensalzaron que sus servicios jurídicos y los de ERC trabajaron estos días «muy bien». Además, concluyeron que el resultado final de la amnistía es una ganancia que se reparte entre tres, PSOE, ERC y Junts, algo que a los de Carles Puigdemont les parece «bien».

Presupuestos y Puigdemont

Tras una declaraciones realizadas por el senador de Junts Josep Lluís Cleries en las que daba a entender que este acuerdo por la amnistía facilitaba que hubiese Presupuestos Generales del Estado para 2024, las fuentes de Junts señalaron que nada tiene que ver este acuerdo con las cuentas presupuestarias. No hay amnistía a cambio de presupuestos, matizaron.

Sobre cuándo volverá Puigdemont, ya que hoy el secretario general de Junts, Jordi Turull, aventuró que podía ser en julio, estas fuentes no se atrevieron a hacer cálculos y señalaron que ya lo irá explicando el expresidente catalán, pero sí aseguraron que en las elecciones europeas no puede haber otro candidato de Junts que no sea él.