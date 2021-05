La amalgama de medidas de las CCAA ante el fin del estado de alarma (y lo que dicen los jueces)

El caos jurídico producido tras el fin del estado de alarma este sábado deja un panorama de incertidumbre entre la ciudadanía, los dirigentes políticos que reclaman medidas urgentes al Gobierno y los jueces que critican que todo se haya dejado en sus manos.

A pesar de ello y desde el pasado 9 de mayo, las comunidades autónomas han seguido establecido nuevas restricciones. Muchas de las nuevas medidas frente al Covid relajan las restricciones impuestas a la hostelería y todas las regiones levantan sus cierres perimetrales. Eso sí, algunas comunidades, como el País Vasco se han topado con los tribunales superiores de justicia. No obstante, la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Supremo, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno.

El debate de fondo entre los expertos y un magistrado consultados por Economía Digital, no reside tanto en si con el estado de alarma se pueden restringir derechos fundamentales, sino también la evaluación de las medidas propuestas y si son proporcionales y justifican limitar esos derechos.

La novedad ahora es que el Gobierno pone en manos del Tribunal Supremo la última palabra en cuanto a la idoneidad de las decisiones autonómicas contra la pandemia que afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y lo hace con un mecanismo de recurso de casación exprés para dirimir si tienen razón las comunidades o la tienen los tribunales superiores de justicia.

Este mecanismo que fija el Decreto Ley 8/2021 no convence, en general, a los jueces, porque se les otorga una función de “órgano decisorio” que no le es propia. “Al sistema judicial le corresponde la resolución de conflictos, pero ahora nos hemos convertido en una herramienta para tomar decisiones que le corresponde al poder ejecutivo”, clama el magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Los magistrados y expertos consultados aseguran advierten de que el decreto ley del Gobierno puede provocar “situaciones incómodas” como las dificultades que tendría una persona para recurrir a la Justicia si cree que se está vulnerado algún derecho fundamental. “Ese recurso podría tener poco recorrido si previamente el TSJ de la autonomía correspondiente se han pronunciado favorablemente a la medida restrictiva que se quiere denunciar”, explican.

Hasta el momento, estas son las medidas tomadas por las distintas comunidades autónomas:

Andalucía

La Junta de Andalucía ha activado una desescalada en tres fases vinculadas al nivel de vacunación con el objetivo de entrar el 21 de junio en la etapa de “normalización” si hay alrededor de un 70% vacunado.

La primera fase supone la apertura de la hostelería hasta las 00:00 horas; reuniones de hasta 10 personas en exterior y 8 en interior. Se cerrarán los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial.

Aragón

Aragón tampoco tendrá toque de queda ni confinamiento perimetral en la comunidad. El gobierno regional podrá seguir decretando confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el Parlamento autonómico, de acuerdo con lo establecido en la ley autonómica 3/2020 de diciembre.

Los horarios de cierre en actividades no esenciales y hostelería se mantienen como hasta ahora: para lugares con nivel de alerta 3 hasta las 22.00 horas y para las zonas en alerta 3 agravada hasta las 20.00 horas.

Asturias

En el Principado de Asturias dejan de estar vigentes el toque de queda y el cierre perimetral de la región. Se amplía del horario de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, hasta la una de la madrugada, si bien se mantendrá el cierre de las barras.

En los comercios de más de 300 metros cuadrados, el aforo se eleva del 50 al 70% de la capacidad total, la misma limitación que deberán cumplir los negocios ubicados en centros y parques comerciales y las visitas culturales guiadas podrán ser en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores.

Baleares

Baleares ha aprobado mantener el toque de queda de 23.00 a 06.00 horas hasta el 23 de mayo. Una medida que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). También persistirá en los controles en puertos y aeropuertos a los pasajeros nacionales, que deberán presentar un test Covid con resultado negativo.

Las terrazas de Baleares podrán abrir a partir de este mismo domingo todos los días de la semana en horario continuado -de 06.00 a 22.30 horas- y al 100% de su capacidad. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado también que los bares y restaurantes podrán iniciar la reapertura de los interiores de Ibiza y Mallorca a partir del 23 de mayo “si la incidencia del virus se mantiene bajo control”.

Además, el Govern restringe las reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de 6 personas en el interior o en el exterior, tanto en espacios públicos como privados. Además, en el interior únicamente se pueden llevar a cabo reuniones, como máximo, de dos núcleos de convivencia.

Canarias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus.

Asimismo, ha ratificado la limitación de un número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado tanto cerrados como al aire libre.

El Gobierno de Canarias ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el auto . Tras un primer análisis, el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres ha interpretado que las medidas antiCovid publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) pueden seguir teniendo vigencia debido a que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Supremo, detallan fuentes del gobierno canario.

Cantabria

En Cantabria decae el toque de queda y el cierre perimetral de la región a partir del domingo. Sí que se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos. Los establecimientos cierran a las 22.30.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha no habrá cierre perimetral ni toque de queda. Se permitirá abrir a los establecimientos de hostelería hasta la una de la madrugada pero no se permitirá la venta y el consumo de alcohol entre esta hora y las 6 de la mañana, los grupos de comensales podrán llegar a diez, tanto en el interior como en el exterior.

Los lugares de ocio suben su aforo hasta un 75 % en el interior y un 100 % en el exterior. Seguirá siendo obligatorio usar mascarilla, la limpieza y ventilación de los locales y la higiene personal.

Los comercios podrán abrir al 100% y los centros comerciales al 75 %; y los espectáculos taurinos, gimnasios, mercadillos, bibliotecas, museos o piscina tendrán un aforo del 75 %, el mismo que en los campamentos juveniles, que podrán llegar a un máximo de 200 personas.

Castilla y León

Desde el domingo finaliza el cierre perimetral y el toque de queda. También se amplía el horario de la hostelería, quetendrá que cerrar a las doce de la noche.

Como Castilla y León está en nivel 4, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa, sin superar un tercio del aforo, con una limitación máxima de seis personas por mesa. En terraza, con un aforo del 75 por ciento y un máximo de seis personas en mesa.

Sin embargo, el interior de la hostelería seguirá cerrado en aquellos municipios que en los que la incidencia supera los 150 casos por cien mil habitantes a 14 días, siguiendo las recomendaciones de Sanidad.

Cataluña

Cataluña ha descartado prorrogar el toque de queda nocturno y tampoco restringirá la movilidad, por lo que se termina el confinamiento perimetral de la comunidad.

El Govern sí aplicará dos medidas sujetas al aval judicial, que ya ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Catañuña: la limitación de las reuniones a seis personas y el aforo de actos religiosos, establecido en el 50%.

Comunidad valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la propuesta de la Generalitat, por lo que a partir del domingo se aplicará un toque de queda más reducido que el actual, de 00:00 horas a 06.00 de la mañana.

Los restaurantes y bares puedan ampliar su horario para servir cenas, pero tendrán que cerrar a las 23.30 horas. En cuanto a las reuniones de personas, “en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, no se podrán formar grupos de más de 10 personas, salvo que se trate de personas convivientes”.

Extremadura

Extremadura no prorrogará el toque de queda, pero los horarios de las actividades permitidas no podrán exceder de las doce de la noche. La comunidad deja sin efecto el cierre perimetral, pero regulará los aforos.

Según el semáforo de Sanidad, mientras esté en un nivel de alerta 1, un aforo del 50 % en el interior de los locales de hostelería, con mesas de hasta 6 personas, y del 85 % en las terrazas, con mesas de diez personas, mientras que en los comercios, el aforo se situará en el 75 %.

El nivel de aforos establecidos para las actividades de “riesgo alto” es 50 % para lugares de culto cerrados, así como velatorios, entierros y ceremonias fúnebres, el mismo aforo que en Bodas, Comuniones y Bautizos.

Los hoteles y alojamientos turísticos podrán tener un aforo del 75 % y un máximo de 20 personas por grupo, mientras que los mercadillos, las piscinas y los cines y teatros podrán estar al 75% y, en el caso de bibliotecas y monumentos, no tendrán restricciones.

Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la ampliación de los horarios en la hostelería; y ha ratificado que se elimina el toque de queda y el cierre perimetral autonómico.

Se podrán servir cenas en los establecimientos con licencia de restaurante hasta la una de la madrugada, mientras que los bares, que actualmente tienen decretado el cierre a las 21 horas, ganarán otras dos y podrán estar abiertos hasta las 23 horas.

La única excepción en la que la Xunta pretende mantener el toque de queda y el cierre municipal a nivel interno serán los municipios de la comunidad que se encuentran en un nivel epidemiológico de riesgo “extremo”.

La Rioja

No hay restricciones de movilidad nocturna y el gobierno autonómico recomienda que las reuniones no superen un máximo de 6 personas. En hostelería se ha fijado el cierre a las 00:00 horas, un aforo del 50 % en interiores, la recomendación de 6 personas por mesa y 2 metros de distancia y está prohibido el consumo en barra.

Madrid

Eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y no se sigue el toque ampliándose el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche.

Los centros comerciales podrán abrir una hora más, hasta las once de la noche, con el aforo limitado al 75% de su capacidad máxima y se amplía el aforo de las plazas de toros, incluido el de Las Ventas, del 40 al 50%.

Murcia

Decae el cierre perimetral de la comunidad autónoma, aunque se aplicarán confinamientos por municipios en los que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes y en los que registren un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior.

El toque de queda pasará a ser una limitación nocturna horaria (desde medianoche hasta las 6 horas) en las actividades no esenciales. En el caso de las reuniones privadas se amplía de cuatro a seis personas el número de participantes, la misma cifra que en espacios públicos, tanto en el interior de los establecimientos (anteriormente eran 4 personas) como en el exterior.

Navarra

El toque de queda está establecido entre las 23:00 y las 6:00 horas. Se mantiene el cierre del interior de la hostelería y de toda actividad en zonas interiores de establecimientos como bingos, salones de juegos y recreativos.

Se podrá consumir sólo en las terrazas, que estarán abiertas con un aforo del 100%, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros en mesas con un máximo de cuatro personas. Se amplía el horario de apertura hasta las 22 horas. En domicilios, se limitan las reuniones a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales.

País Vasco

Decaen tanto los cierres perimetrales, como el toque de queda y se elimina la limitación de las agrupaciones a 4 personas.

La hostelería debe cerrar a las 22:00 horas, 2 horas más tarde que hasta ahora y sigue prohibido consumir en barra o de pie y en cada mesa un máximo de 4 personas.

A las 22:00 horas está fijado el cierre de establecimientos comerciales y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales, una hora más tarde que hasta el momento.

Ceuta

Flexibiliza los aforos permitidos tanto en el interior como en el exterior de los locales pero mantiene la prohibición al ocio nocturno. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, pasa de 4 a 6 personas. El horario de cierre del local se amplía a las 00:00 horas y se eliminan las limitaciones en las entregas a domicilio.

Melilla

Ha descartado continuar con el toque de queda y el cierre perimetral, pero sí ha anunciado su intención de solicitar la ratificación judicial para limitar las reuniones a un máximo de seis personas y los aforos en lugares de culto.