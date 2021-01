La Generalitat pedirá un registro previo a los mitins de campaña para evitar el descontrol

La celebración de las elecciones catalanas en plena tercera ola de la pandemia de Covid-19 obliga a poner en la balanza varios derechos. El debate sobre si aplazarlas o no ya se explicó como el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a votar. Y la celebración de la campaña electoral enfrenta ahora a la salud con el derecho a la participación política.

La confirmación por parte del Govern, este martes, de que la asistencia a mitines y actos electorales supone un motivo válido para eludir el confinamiento municipal que está en vigor en Cataluña hasta el 7 de febrero (una semana antes de las elecciones del 14-F y en plena la campaña) fomentó este debate y despertó todo tipo de críticas de los ciudadanos.

Incluso hubo usuarios de las redes sociales que, en clave de comedia, empezaron a planear sendos paseos a distintas ciudades catalanas aprovechando que, por primera vez desde diciembre, es posible saltarse el cierre perimetral de todos los municipios si la razón esgrimida es que es necesario desplazarse para participar en un acto electoral.

Pero no es tan fácil. Desde el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, órgano responsable del dispositivo electoral, explican a Economía Digital que, si bien en los certificados de autorresponsabilidad que se usan para justificar desplazamientos entre municipios está recogida esta razón, los propios actos están limitados.

Los actos electorales tendrán registro previo

“El derecho a la participación política es un derecho fundamental”, señalan desde la consejería, de la misma forma que lo afirmó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa este martes. “Igual que hubo una polémica hace unas semanas por la asistencia a actos religiosos, es un derecho que simplemente no se puede restringir”.

Ahora, una cosa es no restringir ese derecho y otra es que ello se convierta en un motivo para saltarse las medidas contra el coronavirus. Desde Acción Exterior recuerdan que el Govern hace constantemente llamamientos a limitar el número de desplazamientos y que, además, ha aprobado varios protocolos y guías sobre cómo debe ser la campaña.

No solo los actos de campaña tienen limitaciones de aforo tanto en interiores como al aire libre (500 y 1.000 personas, respectivamente, siempre que esto suponga menos del 50% de la capacidad posible), sino que todos los mítines presenciales deben tener un registro previo de asistentes. “Si no te has inscrito no podrías ir“, aclaran desde el Ejecutivo catalán.

Así las cosas, los organizadores están obligados a cumplir con las medidas recogidas en los protocolos o, en su defecto, con las restricciones aplicables en ese momento. Cualquier medida que deba cumplir un espacio cultural, por ejemplo, no puede ser soslayada por los políticos. Y, como en cualquier otro caso, los Mossos d’Esquadra deben velar por el cumplimiento.

Per què hem deixat fer mítings polítics saltant-se el confinament?

Comencem dient que aquí ningú "deixa" o "no deixa" fer res.

Apliquem dret.

Agafem el trencaclosques dels drets fonamentals (salut i vida, drets cívics i polítics) i el mirem de fer encaixar.

/1 — Ismael Peña-López (@ictlogist) January 26, 2021

“Si se pueden hacer manifestaciones, se pueden hacer mítines”

Ismael Peña-López, director de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, ha matizado en un comentario en Twitter que el Govern no deja a nadie saltarse el confinamiento sino que aplica el derecho. “Cogemos el rompecabezas de los derechos fundamentales (salud y vida, derechos cívicos y políticos) y lo hacemos encajar”.

El derecho al sufragio es tanto activo (para los votantes) como pasivo (para los que quieren presentarse a unas elecciones), indica el responsable del dispositivo electoral en Cataluña. Y ha añadido que uno de los motivos por los que el Govern quería retrasar las elecciones era porque de lo contrario había que limitar los actos de campaña.

“Ahora lo que toca es, entonces, limitarlos, pero no lo anularlos porque sino nos cargamos este derecho”, ha dicho Peña-López, compartiendo además el protocolo que señala que, por ejemplo, los actos de campaña deben ser en lo posible telemáticos, sin materiales entregados en mano, con prioridad de eventos al aire libre y adecuados a las restricciones.

Asimismo, ha recordado que en 2020 hubo manifestaciones por la Diada, contra el cierre de la planta de Nissan, por el 12 de octubre y otros asuntos. “Si se pueden hacer manifestaciones (con restricciones), se pueden hacer mítines (con restricciones)“, ha asegurado. Y si los partidos o los ciudadanos no respetan las medidas, habrá sanciones, ha zanjado.

“Lo que pedimos a los partidos es lo mismo que a las manifestaciones y a otros ejercicios de derechos fundamentales: hacer un uso responsable“.

“A ver el calendario de actos electorales”

Más allá de las explicaciones del Govern, muchos ciudadanos han acogido con cierta indignación la noticia de que se pueda sortear el confinamiento municipal para asistir a actos electorales. “Tengo muchas ganas de ver el mar. A ver el calendario de actos electorales”, ha dicho una catalana en Twitter, bromeando al respecto.

“Estoy montando actos electorales en [las discotecas] Razzmatazz y Apolo. De momento ya tengo confirmadas [a las agrupaciones musicales] Ghost y Opeth”, dijo otro usuario de la red social. El escritor Marc Pastor se sumó a las bromas: “¿Dónde se puede consultar si hay mítines el sábado y domingo en La Fageda d’en Jordà o Camprodon? De cualquier partido, tanto me hace”.

El dramaturgo Jordi Casanova ha aportado este comentario: “Ahora alguien saca una app que te informe de todos los mítines y actos electorales en Cataluña… y lo peta”. Y otra catalana escribió en la red social que “poderse saltar el confinamiento perimetral para ir a actos electorales es vergonzoso; que se hagan mítines con las UCI saturadas, también”.

Para bien o para mal, la inmunidad de los actos electorales al confinamiento se convirtió en uno de los temas del día. A tal punto que por la noche Pere Aragonès, en una entrevista, pidió a la ciudadanía usar el “sentido común”. Y ha defendido que si el Govern no permitía esto, probablemente la Generalitat habría tenido que afrontar más recursos judiciales.