La OMS da un baño de realidad a Sánchez: ningún país está cerca de la inmunidad colectiva

La pandemia avanza favorablemente hasta tal punto que Pedro Sánchez avanzó a principios de mayo que España estaba a 100 días de alcanzar la inmunidad colectiva. Según los pronósticos del Gobierno, ahora quedarían tan solo 85 días para lograr ese objetivo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha echado por tierra este martes las declaraciones del presidente: no hay posibilidades de que algún país o comunidad esté cerca de alcanzar el nivel de protección necesaria para controlar la transmisión del coronavirus. Ni siquiera los que experimentaron fuertes brotes.

“Los estudios indican que se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión”, ha asegurado este martes el director de emergencias sanitarias del organismo, Mike Ryan. Y el objetivo de España es del 70% para finales de agosto, por lo que la vacunación no habrá avanzado lo suficiente en torno al 18 de agosto (pasados los 100 días de los que hablaba Sánchez).

La OMS se basa en las conclusiones que arrojan los datos serológicos en todo el mundo. “Revelan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural”, ha explicado el dirigente. Además, ha alertado que todavía hay una parte de la población mundial que es susceptible a la infección.

No es la primera vez que la OMS advierte de que no será fácil lograr la inmunidad colectiva. El pasado mes de enero la científica jefe del organismo, Soumya Swaminathan, ya aseguró el que en 2021 no se alcanzaría este reto, Por lo que recomendó mantener las medidas de seguridad durante todo el año. No obstante, algunos países como Israel o Estados Unidos han avanzado mucho en sus planes de vacunación y, desoyendo las recomendaciones de los expertos, ya han suprimido el uso de la mascarilla en determinadas ocasiones.

La OMS pide seguir con las mascarillas y la distancia social

La situación epidemiológica avanza gracias a las vacunas, pero solo en los países que tienen acceso a ellas. Mientras las campañas de inmunización no se extiendan por todo el mundo, la OMS ha pedido mantener las medidas de prevención, incluidas la distancia social y el uso de mascarilla. Pero también ha señalado que es importante continuar con las pruebas diagnósticas y el rastreo de contactos.

Y es que no es la primera vez que se tiene la percepción de que el virus ya ha quedado atrás. “Haber relajado las medidas de forma prematura contribuyó a los rebrotes que vimos en 2020 y en el primer trimestre de este año”, ha recordado Ryan. Además, mientras el virus circule de forma incontrolada persistirá el riesgo a que surjan nuevas variantes todavía más peligrosas, como ha ocurrido con la que se originó en India, la B.1.617.2. De hecho, una sola inyección de las vacunas anticovid protegen de esta cepa tan solo un 33%.

Un vagón del metro de Londres, vacío, después de que el primer ministro británico haya ordenado medidas de distanciamiento social

A pesar del optimismo y la evolución de los datos, la OMS ha advertido que la situación global sigue siendo “frágil y volátil”. Según los datos recopilados por el organismo, un 40% de las personas sintomáticas pasan por una enfermedad leve, otro 40% experimenta enfermedad moderada, pero el 20% restante sufre una infección entre severa y crítica. De este último grupo hasta un 16% muere por coronavirus. No obstante, esta cifra es mucho menos que la del inicio de la pandemia, cuando la mortalidad alcanzó el 40%.

La OMS pide más financiación

Ryan ha aprovechado su intervención en la asamblea anual de la OMS para, además de informar sobre la evolución de la pandemia, reivindicar más fondos. La dirección de la agencia considera que la responsabilidad que se le exige para poner fin al coronavirus no concuerda con la financiación recibida.

De los 1.700 millones de dólares que solicitó el pasado febrero para llevar adelante su plan para afrontar la fase aguda de la pandemia, solo ha recibido 576 millones y promesas relativas a 410 millones suplementarios, según ha informado Efe.

“Un problema adicional es que de los fondos ya recibidos, el 90% están condicionados por los Estados donantes a objetivos específicos y solo cuatro de estos países, que representan el 8% de las contribuciones, han transferido financiación libre de ataduras”, ha apuntado Ryan. Y ha añadido: “Actualmente, el déficit de financiación es del 70%, lo que deja a la OMS en un riesgo inminente de ser incapaz de mantener sus funciones esenciales para prioridades urgentes”, advirtió Ryan.