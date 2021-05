La vacuna Novavax contra la Covid-19 y la gripe obtiene resultados prometedores

La farmacéutica estadounidense Novavax ha anunciado este lunes que la vacuna que están desarrollando contra la Covid-19 y que sea también efectiva contra la gripe estacional está mostrando resultados prometedores en los estudios preclínicos con animales, la fase de desarrollo actual del fármaco.

Según aseguró la desarrolladora, el preparado ha logrado desarrollar respuestas inmunológicas tanto para la gripe como para la covid-19, por lo que la empresa podrá comenzar la fase de estudios clínicos antes de final de año.

El presidente de Investigación y Desarrollo de la empresa estadounidense, Gregory M. Glenn, ha detallado que, “a pesar de tasas bajas durante la pandemia de la covid-19, la gripe sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública global y la necesidad de vacunas versátiles y más efectivas es más importante que nunca”.

Esta nueva vacuna que están desarrollando combina, por un lado, la vacuna contra la gripe NanoFlu, y la vacuna candidata contra la covid-19 NVX-CoV2373, que ha mostrado una efectividad de casi el 90% en la fase de ensayos clínicos.

Glenn ha señalado también que la combinación de vacunas contra la gripe y la Covid-19 puede convertirse en una “herramienta futura importante en la lucha a largo plazo contra estos dos dañinos virus respiratorios” .

Esta vacuna se caracteriza por ser más fácil de conservar que otras. Además, utiliza la técnica de la inyección de proteínas del virus para que el sistema inmunológico del cuerpo elabore una respuesta inmune y, por tanto, defensas ante el coronavirus.

A pesar de las características, la compañía no ha solicitado la autorización para su uso de emergencia y, según ha explicado el diario estadounidense The Washington Post, como pronto, la empresa no la va a solicitar hasta junio. Además, ya ha elegido a una empresa española, Biofabri, filial del grupo Zendal, para que se encargue de la producción industrial en la UE.

Novavax ha sufrido este mismo lunes una gran caída de sus acciones en Wall Street, siguiendo la línea descendente de las farmacéuticas que han ganado relevancia por participar en el desarrollo de vacunas contra la Covid-19 después de que el presidente de Estados unidos, Joe Biden, anunciara la liberación de las patentes de las vacunas.