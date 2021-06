El Gobierno de Pedro Sánchez asume estos días la “represión del Estado” contra el independentismo, ahora también en materia económica, y desvirtúa la labor del Tribunal de Cuentas asegurando que “pone piedras” en el camino del diálogo. El indulto no perdona los delitos de malversación a los que se enfrentan los líderes del 1-O y los expertos consultados ya apuntan a una vía a la que Sánchez se podría agarrar para intentar frenar el posible embargo de sus bienes: la prescripción.

Hasta 39 ex altos cargos del Govern se sentarán este martes en el Tribunal de Cuentas para escuchar el veredicto sobre la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.

Los investigados, entre los que se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva o Carles Puigdemont, se juegan el embargo de todos sus bienes ante la posible multa millonaria de 5,4 millones de euros, que reclama el órgano fiscalizador de cuentas por la promoción exterior del procés.

Los expertos consultados aseguran que el indulto parcial a los presos del procés tan solo conmuta la pena por el delito de sedición, es decir, su salida de la cárcel. Sin embargo, los acusados también por delito de malversación tendrán que afrontar sus penas. En este caso, si este próximo martes, el Tribunal de Cuentas impone multas millonarias a los líderes del 1-O, “no les quedará más remedio que afrontar la pena impuesta”, señalan desde la asociación de magistrados Foro Judicial Independiente.

Sin embargo, existen numerosos casos donde la Administración no ha reclamado las responsabilidades económicas y de ahí que con el paso del tiempo esa obligación haya prescrito sin tener que afrontar ningún pago. “Sucede en más casos de los que nos pensamos”, advierten desde Justicia y ponen como ejemplo la prescripción de dos piezas del caso ERE por prescripción de los delitos.

De esta manera y por la falta de acción de la Administración a la hora de reclamar, los posibles condenados y ex líderes del 1-O podrían librarse de estas multas millonarias, así como de los posibles embargos de sus bienes.

Sin embargo, un magistrado consultado por ED lo descarta porque “sería un choteo”, asegura. Los líderes independentistas están en estos momentos en el foco mediático y una prescripción por falta de reclamación por parte de la Administración no pondría sino el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez y “en su permisividad”, señala.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró este viernes que el Tribunal de Cuentas pone “piedras en el camino” del diálogo. Foto: EFE

El Gobierno ya se ha mostrado a favor de los independentistas tirando ‘piedras’ contra el propio tejado, el del Tribunal de Cuentas, al sentenciar que el órgano de cuentas “pone piedras” al diálogo.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró este viernes que “sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí” y explicó que “la labor del Gobierno a partir de ahora es “ir desempedrando todo este camino” para allanar las relaciones.

La mesa de diálogo

Unas relaciones que se podrían allanar en la mesa de diálogo, tal y como busca un sector de ERC: llevar los embargos a la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, los 44 puntos que forman parte del documento que Sánchez entregó a Torra, y que se mantiene vigente para el Gobierno, también muestra la disposición a atender demandas de la Generalitat pendientes de resolver judicialmente, con el objetivo de “reducir la conflictividad institucional“, expone el documento.

Es en este punto donde Moncloa podría atender a los posibles embargos a ex altos cargos del Govern. Tal y como publicó ED, un sector de ERC asegura que es la única solución que encuentran tras quedar la llamada ‘caja de solidaridad’ vacía por pagar las fianzas millonarias que los tribunales han impuesto al independentismo por el 1-O en otras causas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se enfrenta a una multa millonaria por presunta malversación de caudales públicos. Foto: EFE/Alejandro García

El Tribunal de Cuentas ya rechazó los recursos presentados contra las causas abiertas contra ex dirigentes del Govern como los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, el ex conseller Andreu Mas-Colell o los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y Carles Puigdemont, entre otros.

La cantidad a embargar les será notificada el próximo martes, coincidiendo con el primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Ambos se verán horas después de que sea emitido el fallo. Quizás aprovechen el encuentro para intentar buscar una vía en la que el Gobierno también perdone de los delitos económicos a los ex líderes del 1-O.

“Se hacía más daño teniendo a estas personas en la cárcel que fuera de la cárcel”, siguió opinando este viernes Ábalos sobre los indultos. No le sorprendió la reacción desafiante de los excarcelados el mismo miércoles asegurando el ya conocido ‘lo volveremos a hacer’.

El Gobierno sigue perdonando hacia su concordia particular, mientras los magistrados se muestran preocupados por la “deriva de desprestigio” a la que los está llevando este Ejecutivo.