Las noticias más importantes de hoy, miércoles 8 de diciembre

1. El SEPE contrata interinos sin experiencia y tira de horas extra ante los retrasos por falta de personal

“Un auténtico desastre”. Así es como califican los sindicatos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión en materia de recursos humanos realizada por el Gobierno, tras la supresión definitiva de más de 1.000 interinos contratados con motivo del Covid y una reposición de apenas 250 trabajadores sin contar además con experiencia.

2. El Gobierno da por hecho el acuerdo con Great Wall Motors por la fábrica de Nissan

El acuerdo entre el Gobierno y la empresa china Great Wall Motors (GWM) para la reindustrialización de Nissan está al caer. Ambas partes negocian ya los últimos flecos y el Ministerio de Industria da por hecho el acuerdo y prevé que se adelantará a la fecha límite y que podría cerrarse esta misma semana.

3. Moreno busca integrar en sus listas a dirigentes de Cs ante las injerencias de Génova

La pugna entre Génova y el Partido Popular de Andalucía por dirigir el adelanto electoral no ha hecho más que comenzar. A la fecha en cuestión se suma ahora el dilema de contar o no con Ciudadanos y para qué. Mientras la dirección general descarta ir con los naranjas en coalición; en el sur ya se abren a sumar a dirigentes de Cs en sus listas para sortear las maniobras del secretario general, Teodoro García Egea. “Es una idea pero no estamos trabajando en estos momentos en el adelanto electoral”, avanzan a Economía Digital.

4. La Ley Castells abre la puerta a mayor impunidad en los ataques radicales de las universidades catalanas

Una de las reformas que prepara el Gobierno es la ‘Ley Castells’, conocida por Ley de Convivencia Universitaria. Una norma que pretende sustituir a la vigente, aprobada en 1954, pero que tiene algunas aristas que desde Universitaris per la Convivència temen que puedan servir para dotar de impunidad a los ataques radicales en algunos campus de Cataluña.

5. IFM supera el 12% de Naturgy en la búsqueda de su segundo consejero

El fondo australiano IFM Investors ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra de otro 1% de la empresa española Naturgy en el mercado, de manera que su participación en la energética ya supera el 12% del capital.

6. Ómicron provoca un frenazo en las reservas turísticas dispara las cancelaciones para Navidad

España recibió más de 5,1 millones de turistas internacionales en octubre, frente a un millón del mismo mes de 2020, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde Reino Unido llegaron 953.348 turistas (el 18,6% del total), seguido por Alemania, que aporta 927.906 turistas y Francia, 750.491 turistas.

