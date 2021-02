El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, espera a seguir designando magistrados para cubrir las vacantes existentes ante un posible pacto político inminente que renueve el órgano tras más de dos años en funciones. Lesmes esperará hasta este lunes para hacer público el orden del día del próximo pleno del órgano de gobierno de los jueces que podría cubrir todas las vacantes.

Según ha podido saber Economía Digital, PSOE y PP continúan negociando un pacto que renueve los órganos constitucionales y anunciar un acuerdo este próximo lunes. Los vocales conservadores han pedido a Lesmes que se espere y que no designe a los magistrados vacantes ante un pacto “inminente”.

Sin embargo, sería un golpe de efecto de los jueces y una lección para el Gobierno de coalición, que en menos tiempo logren cubrir todas las plazas de magistrados vacantes a falta de un pacto político que renueve el órgano de poder el próximo jueves.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en Moncloa. Foto: EFE

En caso de que no pudieran hacerlo el próximo día 25 de febrero, el asunto se complicaría si, finalmente, no hay pacto Sánchez-Casado para renovar el CGPJ y los socialistas deciden aprobar la reforma que limita sus poderes. De aprobarse esta norma, el órgano de gobierno de los jueces no podría cubrir las vacantes que faltan hasta que el Consejo tuviera una composición. Es decir, en cuanta haya un acuerdo político.

En este caso, se trata de ocho vacantes: las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias, la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ vasco, dos plazas de la Sala Civil y una de lo Social del Tribunal Supremo y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.

Fuentes consultadas del sector progresista aseguran con ironía que, entre los jueces existe mucho más consenso que en el seno del Gobierno, y se muestran seguros de que se podrán cubrir las vacantes sin problema.

También señalan con casi toda seguridad que se producirá un acuerdo de al menos 13 vocales para sacar adelante las presidencias del País Vasco y Canarias, esta última lleva más de un año de retraso. “Se trata de cumplir nuestra obligación y hay margen para el consenso”, apuntan.

Los vocales conservadores piden no hacer cambios

Sin embargo, existe otra corriente de vocales conservadores que se oponen a que haya nombramientos ante un inminente acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ.

Estos magistrados no se conforman con el aval de 13 vocales, como los anteriores, sino que para el Tribunal Supremo y para las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia sostienen que deben tener un amplio apoyo, como lo tenían hasta ahora, con 16 o 18 votos.

Fuentes de toda solvencia insisten en esperar porque “Lesmes todavía no ha anunciado el orden del día” del próximo pleno, que se celebrará el 25 de febrero. Imaginan que estará a la espera de si este lunes, el presidente del Gobierno anuncia un pacto con el PP para renovar los órganos constitucionales.

Este sector considera que si hay pacto entre Sánchez y Casado debería paralizarse la reforma del Gobierno de coalición que busca recortar las mayorías y las funciones constitucionales del CGPJ.