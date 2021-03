Los gobiernos de Andalucía y Castilla y León presumen de estabilidad

La moción de censura en Murcia auspiciada por Ciudadanos, que ha roto el pacto con el popular Fernando López Miras, ha implosionado la ya maltrecha coalición en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones y ha disuelto el parlamento autonómico. Pero parece que no afecta a todos los gobiernos autonómicos de PP-Cs. Andalucía y Castilla y León mantienen las alianzas, al menos, de momento.

El PP andaluz ha despejado dudas. El portavoz en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha asegurado que la estabilidad en el Gobierno de Juanma Moreno está “garantizada” porque los socios hacen “piña”. Además, ha criticado a Vox de “priorizar su interés particular” al reclamar elecciones en la comunidad “fomentando la inestabilidad”. El parlamentario ha asegurado que el modelo andaluz es “un ejemplo a exportar”.

Juan Marín (Cs) también ha salido a disipar dudas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha destacado la solidez del Gobierno andaluz y la “estabilidad absoluta”: “Las relaciones entre PP y Ciudadanos van en la dirección comprometida hace dos años”. La formación naranja permitió con su voto un cambio de color en Andalucía, tras terminar con cuatro décadas de gobiernos socialistas.

Castilla y León: “Tenemos absoluta confianza”

Quienes también se han apresurado en apuntalar el pacto son los parlamentarios del PP y Cs en las Cortes de Castilla y León. Raúl de la Hoz y David Castaño han escenificado la continuidad de la coalición entre ambos partidos en esta comunidad con una comparecencia conjunta. “Tenemos absoluta confianza con Cs, un partido serio, responsable, coherente y consecuente con el pacto”, explica el portavoz popular.

El portavoz de Ciudadanos ha descartado también que su partido vaya a forzar un cambio como en Murcia. Con una mención expresa al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha dejado clara su absoluta lealtad: “Él firmó ese acuerdo, su firma es mi firma y su voz es mi voz”. Pese a a eso, El PSOE en la región ha instado a la formación naranja a dar un paso en esa dirección y desbancar al PP de las instituciones.

Elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas en Madrid. La dirigente popular explica que se ha visto “obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España” tras la moción de censura anunciada en Murcia por Cs y PSOE. La decisión se ha tomado como respuesta a la moción de censura en Murcia, donde Ciudadanos ha pactado con los socialistas el conseguir la presidencia de región a cambio del ayuntamiento de la capital.

“Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en democracia a causa de la pandemia, por tanto es el momento de pensar en grande y olvidarnos de nosotros mismos para pensar lo que mejor necesitan los ciudadanos”. “Si no llego a disolver la Cámara las mociones de censura que han presentado los partidos esta mañana me hubieran obligado a no convocar causando el desastre en la Comunidad”, dijo la presidenta.