Unidas Podemos oculta sus ingresos desde 2019 en su portal de transparencia. El partido lleva dos años sin actualizar sus cuentas, precisamente desde que el abogado ‘purgado’ por la formación, José Manuel Calvente, denunció las supuestas irregularidades en los ejercicios contables de la formación.

La falta de transparencia, la acumulación de cargos o la falta de debate sobre posicionamientos importantes como son los indultos acorralan a la candidata favorita ‘oficialista’, Ione Belarra. Sus rivales solicitan abrir el ‘melón’ de la transparencia en el cónclave de este sábado para debatir sobre las cuestiones que, según éstos, el partido “quiere pasar página”.

La candidata favorita de Pablo Iglesias para ocupar su puesto al frente de la Secretaría General, Ione Belarra, busca ser elegida este fin de semana mediante un congreso tranquilo y de transición. Sin embargo, sus rivales, Esteban Tettamanti, concejal de San Lorenzo de El Escorial y Fernando Barredo, exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha no se lo van a poner tan fácil. Ambos apuestan por sacar a relucir las cuentas de la formación, “esas que ningún afiliado puede conocer porque desde 2019 no se actualizan”, lanza Tettamanti.

Y es que la realidad aflora nada más entrar en la página web del partido morado. Al cierre del ejercicio de 2019 los morados registran pérdidas de 2,6 millones frente a un beneficio en 2018 de 3 millones– un fuerte incremento de la deuda, que se multiplica por seis.

A partir del 31 de diciembre de 2019 la opacidad es completa y la fecha no deja de ser significativa ya que es precisamente a partir de ese momento ya está abierto el procedimiento sobre posibles irregularidades en los que se sustenta la denuncia de Calvente.

Los rivales de Belarra exigen conocer las cuentas de primera mano y que la militancia de Podemos pueda conocerlas también porque “nadie sabe cuántas pérdidas tiene ahora mismo el partido tras la marcha de Iglesias”, señalan, ni en qué se han gastado el dinero durante la última etapa del ex vicepresidente, cuando Podemos ha estado al frente del Gobierno.

Ione Belarra en un acto de campaña de Podemos. Foto: EFE/Víctor Lerena/Archivo

El Tribunal de Cuentas consideró en abril que Unidas Podemos incurrió en “gastos irregulares” en la campaña de las elecciones generales de 2019, una pequeña parte de los cuales, 9.406 euros, corresponden a gastos con “justificación insuficiente” y otros 239.462 a gastos publicitarios previos a la campaña electoral.

El Tribunal constata que sus gastos electorales ordinarios justificados ascendieron a 2.376.086 euros y advierte que para considerar las subvenciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no se pueden computar los anteriores al inicio de la campaña, de modo que excluye los casi 250.000 euros considerados irregulares de las ayudas públicas.

Los rivales de Belarra buscan que los actuales dirigentes al frente de la contabilidad y del partido expliquen este tema a la militancia porque consideran que “no se ha hablado de esto con el partido”.

Plantear esto molesta a las caras más conocidas de la formación que se niegan a responder ante las preguntas lanzadas por Economía Digital. Con casos abiertos todavía en la Justicia, desde el entorno de Iglesias buscan no hablar de ello e ignorar el asunto para que el cónclave pase rápido sin tocar el tema de la financiación del partido.

La militancia exige hablar de los indultos

Un sector de la militancia también exige hablar sobre los indultos. La militancia de Unidas Podemos también despierta como la del PSOE y exige, que al ser un tema tan trascendental para el futuro de la formación, debatir sobre el posicionamiento del partido y no aceptar la vía unilateral tomada a favor de la medida de gracia, tal y como ha hecho también Pedro Sánchez desde la Moncloa y sin contar con el PSOE.

De esta manera, el ex secretario municipal de la formación morada en Ávila Óscar Gregorio Jiménez ha registrado esta petición, ante la cuarta Asamblea Ciudadana del partido, cambiar la posición favorable a los indultos y que se abra un debate el próximo sábado con toda la militancia. Jiménez sugiere que Podemos debería rechazar la aplicación de esta medida de gracia.

A su juicio y tal y como manifiesta en su escrito, “nuestra posición como partido debería ser un ‘no’ a los indultos de los presos del procés e impulsar una reforma del Código Penal, mandando el mensaje de que la Ley está para cumplirse y si no nos parece bien parte de ella, la cambiamos”.

Leer más: Podemos pide a Sánchez que los indultos se concedan este mes

En su escrito también recalca que “no existe el mínimo indicio de arrepentimiento por parte de estos presos dado que, pese a no ser «requisito necesario, no es lógico indultar a quien no reconoce su mal comportamiento. La pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido la finalidad que legitima su imposición y sin arrepentimiento esto es difícilmente encajable”, señala.

Por último, Jiménez sostiene que “no vale el argumento comparativo” respecto a otros indultos “terribles” que se han concedido durante las últimas décadas en España, dado que los “comportamientos erróneos del pasado no justifican acciones presentes”.

Leer más: Belarra huye del personalismo de Iglesias para intentar convencer a las bases de Podemos

Otros militantes también han registrado otras propuestas para debatir en el cónclave morado, tales como discutir la ilegalización de Vox, romper los acuerdos con el Vaticano o la necesidad de volver a convertir Podemos en un partido transversal, una crítica que eleva una multitud de militantes con el deseo de volver a ser la organización “abierta y plural” que nació tras el 15-M.

Ahora falta que la organización, es decir, los más cercanos a Iglesias admitan estas propuestas y pueda haber debate en un congreso bajo lupa tras algunas acusaciones de “pucherazo” por parte del ‘aparato’ del partido.