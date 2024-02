Marlaska subraya que el Parlamento Europeo sólo habla de «supuestas» conexiones del ‘procés’ con Rusia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este martes que la resolución del Parlamento Europeo aprobada recientemente, que insta a investigar las injerencias del Kremlin en varios países europeos, sólo habla de «supuestas» relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso.

Durante el Pleno de la Cámara Alta, Fernando Grande-Marlaska contestó a una pregunta del senador del Partido Popular José Antonio Monago, que le instó a explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno tras la reciente resolución del Parlamento Europeo para investigar la supuesta relación del ‘procés’ de Cataluña con dirigentes de la Federación Rusa.

Monago aseveró que «el Parlamento Europeo ha afirmado de manera rotunda que ha habido espionaje ruso en España, que ha habido desinformación, que ha habido reuniones del independentismo catalán con agentes responsables de la injerencia, que ha habido contacto del señor Puigdemont con intermediarios del señor Putin».

«No me constan»

Por el contrario, el titular de Interior esgrimió que lo que dice la resolución sobre España es que «hay supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso, supuestas, y también supuestos intensos contactos entre agentes rusos y los representantes del movimiento independentista, supuestos, a mí no me constan esos vínculos, no digo que no existan, digo que no tengo constancia de ellos».

«El Parlamento Europeo pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones, a las autoridades judiciales, señor Monago, porque, efectivamente, a quien le corresponde investigar y más cuando hay causas abiertas, es a las autoridades judiciales y no al Gobierno, no como hacían ustedes, señor Monago, no como hacían ustedes metiéndose en las resoluciones y destruyendo pruebas», apostilló.