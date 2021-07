Noticias de hoy, martes 27 de julio ¡La información necesaria!

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Guerra de CCAA por la financiación autonómica

Pese a no estar en el orden del día, varias comunidades aprovecharán la Conferencia de Presidentes de este viernes para exigir a Pedro Sánchez una reforma del modelo de financiación autonómica. Los distintos territorios plantearon hacer un “frente común” para presionar al Gobierno y, en especial, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero se han encontrado con la defensa de dos criterios distintos que divide a las comunidades.

2. Hacienda ignora la polémica y atrasa de nuevo la reforma de financiación

Nuevo aplazamiento de la reforma del modelo de financiación autonómica inicialmente previsto para el pasado mes de febrero, y es que no hay aún una fecha concreta para abordarla pero se proyecta como mínimo para después del verano, si bien el Ministerio de Hacienda mantiene el objetivo de lograr “avances” este año y tratar de consensuar y cerrar la reforma a lo largo de la legislatura.

3. Plus Ultra: el PP redobla la ofensiva por las ayudas del Gobierno

El PP no arroja la toalla pese a la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la investigación de las ayudas a Plus Ultra. Los populares consideran que esa decisión obedece a un “defecto de forma” en la denuncia presentada por Ciudadanos, y no a la inocencia por parte del Gobierno. Y, por ese motivo, van a ir “con todo” contra el Ejecutivo en los próximos meses.

4. El Corte Inglés reduce las pérdidas de Viajes pero la quinta ola corta sus alas

El Corte Inglés perdió 2.945 millones de euros el primer año de pandemia. Su año fiscal arranca en marzo así que fue clavado. Este marzo ha iniciado la recuperación y no presenta malas cifras pero tiene un punto negro: el área de viajes. Su recuperación es lenta y la quinta ola va a lastrarla.

5. Mapfre pierde un 10% tamaño con la salida de Bankia

Mapfre ha presentado al mercado sus cuentas semestrales. En ellas la aseguradora explica que la salida de Bankia Mapfre Vida del balance reducirá sus activos en 7.265 millones de euros. Esto supone un 10% de los activos totales de la compañía, que actualmente alcanzan los 70.871 millones de euros. .

6. La plantilla de Liberbank reclama 24 millones más a las puertas de la fusión con Unicaja

La plantilla de Liberbank reclamará al banco otros 24 millones de euros este jueves, correspondientes a las aportaciones al plan de pensiones que la entidad no pagó entre 2014 y 2017. Y lo hará solo un día antes de cerrar la fusión legal con Unicaja.

7. El Gobierno aprueba un techo de gasto récord

El Consejo de Ministros aprueba este martes el nuevo límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, con un aumento que supondrá un nuevo récord en dicho límite, como antesala al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en el que la ministra María Jesús Montero lleva unas semanas trabajando y que serán de corte “expansivos”, al recoger nuevas partidas de los fondos europeos previstos para España por importe de 69.500 millones de euros hasta 2023.

8. Calviño actualiza las previsiones económicas para España

El Consejo de Ministros de este martes aprueba una nueva actualización del cuadro macroeconómico para revisar sus previsiones, para incorporar de una forma más ajustada el impacto de los fondos europeos, cuya llegada se ha retrasado respecto a lo inicialmente previsto, y el impacto también de la quinta ola del Covid-19 que está afectando al turismo en plena temporada estival.

9. “El Gobierno será cómplice de la Generalitat si justifica el aval del ICF”

Miguel Ángel Paniagua (Palencia, 1964) es portavoz del PP en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y ha estado muy pendiente de las decisiones de este órgano respecto a los ex cargos del Govern y la reacción de la Generalitat a unas multas millonarias que ni los indultos han podido evitar.

