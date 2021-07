Nueva amenaza: una mujer muere tras contraer dos variantes del coronavirus

La coinfección por coronavirus es una de las asignaturas pendientes de la comunidad científica. Un informe publicado este sábado por investigadores belgas y presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas ha revelado una nueva amenaza en la lucha pandémica: el contagio de covid con dos variantes diferentes del virus.

El estudio, recogido por Bloomberg, analiza el caso de una mujer de 90 años sin vacunar que murió tras infectarse tanto con la variante alfa, la originada en Reino Unido, y también la beta, la detectada por primera vez en Sudáfrica. Según los científicos, lo más probable es que el contagio proviniera de personas distintas.

La paciente fue ingresada en un hospital de Bélgica en marzo y murió tan solo a los cinco días de ser hospitalizada con problemas respiratorios. Los investigadores descubrieron que estas dos cepas estaban presentes en las pruebas que se le llevaron a cabo. Sin embargo, no han podido determinar si la coinfección provocó que el deterioro se produjera con rapidez.

Los científicos se enfrentan así a un nuevo reto: descubrir si la infección con diferentes variantes puede provocar un coronavirus de gravedad. No obstante, la idea de múltiples infecciones no es totalmente nueva. Expertos brasileños alertaron en enero de dos casos similares, pero sus estudios no han sido publicados en revistas científicas.

Personal sanitario realiza pruebas PCR del coronavirus en el centro de Londres. EFE

El problema es, como ocurre actualmente en España con la detección de nuevas variantes, la falta de pruebas. “La ocurrencia global de este fenómeno probablemente se subestima debido a las pruebas limitadas para las variantes de preocupación y la falta de una forma simple de identificar las coinfecciones con la secuenciación del genoma completo”, asegura Anne Vankeerberghen, autora principal del estudio y bióloga molecular del Hospital OLV en Aalst, Bélgica.

Esta experta ha insistido en la necesidad de estar alerta a las coinfecciones. “Es fundamental”, afirma. Hasta el momento los investigadores han descubierto infecciones con múltiples cepas en el caso de la influenza. El caso de esta mujer belga, unido a los de Brasil, indican que la coinfección podría ser más habitual de lo que se conoce hasta el momento.

¿La coinfección amenaza a las vacunas?

Estos hechos plantean la gran duda de cuánta protección pueden proporcionar las vacunas. La variante delta ya ha hecho sonar las alarmas ya que, según varios estudios, las inyecciones covid pierden eficacia cuando se enfrentan a esta cepa. En el caso del pinchazo del Pfizer, la protección pasa del 94% hasta el 64%, según alertó Financial Times. No obstante, sigue siendo altamente eficaz para prevenir el coronavirus grave.

Ante esta situación los fabricantes están fabricando nuevas versiones para mejorar la defensa. En el caso de Pfizer, la compañía estadounidense va a iniciar el desarrollo de una tercera dosis para garantizar la protección ante esta cepa del virus que amenaza al mundo entero. Y es que los contagios vuelven a estar disparados y el fin de la pandemia se difumina.