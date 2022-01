“O los constitucionalistas vamos de la mano, o seguiremos desamparados”

Eva Parera (Barcelona, 1973) es la líder de Valents, la nueva formación constitucionalista que ha irrumpido con fuerza en el tablero político catalán con un claro objetivo: aglutinar a todo ese espacio a la derecha del PSC y a la izquierda de Vox que siente hastío del procés. El partido surgió tras la refundación de BCN pel Canvi, la plataforma de Manuel Valls para llegar a alcaldía de la capital catalana.

En las últimos meses, históricos dirigentes de Cs y PP se han sumado al proyecto, visto con recelo por sus principales competidores tanto en Cataluña como desde la capital de España. La líder de esta nueva organización es la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Barcelona, y diputada independiente dentro del grupo que dirige Alejandro Fernández en el Parlament.

– ¿En qué contexto político nace Valents?

La sociedad catalana no nacionalista ha dicho basta. Estamos hartos; hartos de cortes en la Meridiana, de que nuestros hijos no puedan estudiar un 25% de las asignaturas en español, de que los padres no puedan elegir la educación de sus hijos; hartos de ver que en las universidades se impide poder montar una carpa o que nos toca pagar muchos más impuestos que, por ejemplo, en Madrid. Los ciudadanos muchas veces están siendo héroes por incomparecencia de los políticos. Valents nace en este contexto y con la voluntad de ser su voz en las instituciones.

– ¿Qué le ha motivado a usted a dar el paso a crear una formación independiente?

Valents es un proyecto impulsado por distintas personas procedentes de la sociedad civil y de distintas formaciones políticas. Todos ellos con la clara voluntad de hacer de Valents el espacio de encuentro de los constitucionalistas. Valents quiere recoser al constitucionalismo en Cataluña. Existe la necesidad y queremos ser útiles.

– ¿En qué consideran que ha fallado el constitucionalismo y, específicamente, los partidos constitucionalistas, en Cataluña durante estos años?

Llevamos muchos años en los que los gobiernos de España solo han hablado con los gobiernos nacionalistas de Cataluña, dejando de lado o invisibilizando aquellos catalanes que no son nacionalistas. Es más, los catalanes hemos sido moneda de cambio en demasiadas ocasiones por parte de unos y otros. Ante esta situación Valents dice: nunca más seremos moneda de cambio. Sin olvidar que en múltiples ocasiones hemos sido abandonados por aquellos que debían representarnos. A toda esa gente que se ha sentido abandonada les decimos: no nos iremos, no os abandonaremos. Valents nace en Cataluña, para Cataluña y con lealtad a España.

“A toda esa gente que se ha sentido abandonada les decimos: no nos iremos, no os abandonaremos”

– ¿Su llamada a coser el constitucionalismo bajo un único paraguas interpela también a Vox y PSC? ¿Qué encaje tendrían estos partidos que son tan antagónicos?

Valents interpela a todo aquel que quiera formar parte de este proyecto. Mano tendida y brazos abiertos. Siempre que sean conscientes que no somos nacionalistas ni populistas, que queremos llegar a gobernar una Comunidad Autónoma, que abogamos por la eliminación de los impuestos propios de Cataluña, que queremos que nuestras ciudades sean seguras y erradicar la ocupación ilegal, como también queremos que nuestros hijos puedan estudiar en un sistema de calidad, trilingüe y en el que los padres podamos escoger el centro de nuestros hijos. Sin olvidar, por supuesto, que los catalanes no debemos volver a ser utilizados por intereses políticos o exclusivamente para mantener el poder.

– ¿Consideran al PSC actual liderado por Salvador Illa, con su complicidad con Pedro Sánchez en Madrid, un miembro posible del constitucionalismo que abanderan?

Eso deberían responderlo ellos, siendo conscientes que sus palabras deben ir acompañadas de sus actos. Si te denominas constitucionalista y pactas con los herederos de una banda terrorista o con aquellos que perpetraron un golpe de estado, a lo mejor tenemos conceptos distintos de lo que es ser constitucionalista.

La líder de Valents, Eva Parera

– ¿Cómo valora el papel que han tenido Pablo Casado e Inés Arrimadas en el problema catalán?

No existe “el problema catalán”, se trata de un problema de toda España y que afecta a todos los españoles. Y eso es básico tenerlo claro: los políticos constitucionalistas debemos unirnos para resolver este problema; eso esperan de nosotros los ciudadanos. La batalla en Cataluña es sobre la democracia, y aquí podemos estar perfectamente unidos.

– En el centro-derecha de Cataluña ha habido otros movimientos. Centrem, la apuesta de Àngels Chacón, aspira a recuperar el catalanismo no-independentista. ¿Pretenden algún tipo de acercamiento con ellos?

Mire, hace un tiempo hice la siguiente afirmación, que es totalmente vigente en nuestros días: el catalanismo ha muerto. Todos aquellos que se hacen llamar catalanistas son independentistas a velocidad lenta. Valents no tiene nada que ver con todos ellos ni con sus planteamientos. Valents, como ya he dicho, no es nacionalista. Es abiertamente leal a la Constitución, al Estatuto, al Estado de derecho y los principios de la Democracia constitucional. Los nacionalismos nunca son moderados, son radicales y se sustentan sobre el odio, por si alguno tuviera la tentación de pensar que por llamarse nacionalista “moderado” forma parte de la solución. El problema del nacionalismo es que se fundamenta en creerse superior por el hecho de haber nacido en un lugar, y nada tiene que ver con la virtud del patriotismo.

“Valents no es nacionalista. Es abiertamente leal a la Constitución, al Estatuto, al Estado de derecho y los principios de la Democracia constitucional”

– ¿Cree que Alejandro Fernández, actual líder del PP catalán, puede ser una incorporación de Valents? ¿O le molesta que hayan nacido en parte de entre sus filas? ¿Han hablado con él al respecto?

Con Alejandro tenemos muy buena relación y es un gusto tenerle de compañero en el Parlament. Es el mejor parlamentario con diferencia, lo reconocen incluso los independentistas más radicales. Alejandro es el presidente del Partido Popular en Cataluña y hace muy bien su trabajo.

– Tras las negativas de Cs y PP para una lista unitaria en 2023, ¿siguen pensando que hay margen para el acuerdo?

Fíjese si hay margen que queda más de un año para las elecciones municipales del mes de mayo de 2023.

Desde Valents lo diremos por activa y por pasiva: o los constitucionalistas vamos de la mano, o los catalanes no nacionalistas seguirán desamparados. Un claro ejemplo de ello son los resultados de las últimas elecciones generales: en tres de las cuatro provincias (Lérida, Gerona y Tarragona) el constitucionalismo no sacó ni un solo escaño, lo que supuso que 250.000 votos se fueran a la basura. Unos votos, por cierto, que hubieran hecho posible que Pedro Sánchez no llegara a ser presidente del gobierno.

– ¿Usted cree que el constitucionalismo tiene opciones de gobernar en el corto/medio plazo Cataluña? La primera meta que nos debemos marcar son las elecciones municipales.

Debemos hacer posible que todo rincón de Cataluña, que cada uno de los 947 municipios, no sean ajenos a España. Hay que hacerla presente en todos ellos: respeto a las leyes, presencia de los símbolos y la defensa de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Todo catalán no nacionalista debe poder sentirse representado en su municipio.

-¿Cree que hacer fichajes de otros partidos es una buena fórmula para coser unidad en el constitucionalismo?

Valents predica con el ejemplo. Es decir, si hablamos de la unión del constitucionalismo, debemos demostrar que somos capaces de hacerlo. Es por ello que al proyecto se han incorporado personas que provienen de la sociedad civil, como por ejemplo Joan López Alegre, Paula Añó o Yeray Mellado; personas que provienen de otras formaciones políticas, como Marilén Barceló, Jean Castel, Jorge Soler, Joan Castelló o los concejales de Valents en Sitges, Manu Rodríguez, José Tendero, María Lores, así como los dos concejales en La Pobla de Montornès y los más de 80 simpatizantes que se acaban de incorporar en la Provincia de Tarragona, o los más de 800 simpatizantes que tiene Valents en estos momentos.

“Si hablamos de la unión del constitucionalismo, debemos demostrar que somos capaces de hacerlo”

– En Barcelona, ¿qué opinión le merece Josep Bou al frente del PP de Barcelona?

Dios me libre de meterme en la gestión que hace cada uno sobre su grupo municipal. Con Josep Bou tenemos una buena relación y pasamos grandes ratos en los plenos y comisiones.