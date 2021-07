Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de generar inestabilidad al remodelar su Gobierno

Pablo Casado ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de crear “inestabilidad” al remodelar su Gobierno para que luego “todo siga igual” y que sean los mismos “los que muevan los hilos”. Además, el líder del PP asegura que este cambio sigue manteniendo la “radicalidad” y la “incompetencia”.

“En esa partida de ajedrez han cambiado los peones, pero sigue la reina, que es el independentismo, es Bildu“, ha señalado Pablo Casado. Asimismo, ha destacado a las reivindicaciones que mantiene el president del Govern, Pere Aragonès, para afirmar que “si no hay amnistía y autodeterminación, la legislatura acabará rota“.

La mañana del pasado sábado, 10 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió con una amplia remodelación del Ejecutivo, anunciando los nombramientos de siete nuevos ministros e, incluso, comunicando intercambios de carteras y competencias.

Ante tal inesperada remodelación política, el líder de la oposición, Pablo Casado, considera que estos “cambios partidistas” en plena crisis económica y con la quinta ola de contagios arraigada en el país, son una “irresponsabilidad” que genera “inestabilidad en los inversores” y que no repercutirá en mejoras.

“No nos dejemos engañar por las apariencias y celofanes, hay un Gobierno radical que no está ayudando a que los sectores productivos puedan seguir hacia delante“, ha sostenido, tras reprochar que cinco ministros del Gobierno, todos ellos de Unidas Podemos, piensen que Cuba es “un paraíso democrático” cuando es “una dictadura de 60 años”.

Pedro Sánchez no justifica el motivo de los cambios

El presidente apenas ha justificado a que se debe esta remodelación que se anunció el sábado por sorpresa. Hace semanas que desde el Gobierno se hablaba de llevar a cabo cambios una vez que parecía que la crisis sanitaria quedaba atrás, pero hasta el pasado 10 de julio no se sabía si se llevaría a cabo este verano o se esperaría al Congreso Federal de mediados de octubre.

Nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras la remodelación./ EFE

No obstante, Pedro Sánchez ha reconocido la labor de las figuras de los que va a prescindir a partir de ahora . “He sido testigo del temple de los ministros que salen, se han dejado la piel”, ha asegurado, y ha mostrado su agradecimiento a todos ellos. En cambio, no ha hecho ninguna referencia a su ya ex jefe de Gabinete, Iván Redondo, el hombre que le llevó hasta Moncloa.

No es la única primera del Gobierno

Esta será la tercera remodelación que lleve a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez después de que Salvador Illa abandonara en medio de la tercera ola de coronavirus la cartera de Sanidad.

En ese momento Carolina Darias pasó a ocupar el puesto del ahora líder de los socialistas en Cataluña y Miquel Iceta entró como ministro de Política Territorial, en sustitución de la misma Darias.

También hubo cambios con la marcha de Pablo Iglesias. Ione Belarra asumió en marzo las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.