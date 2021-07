Pablo Casado ha aprovechado su balance del curso político en Génova no solo para desacreditar el discurso triunfalista pronunciado previamente por Sánchez en Moncloa, sino para reivindicarse como la única alternativa de Gobierno. Ha recordado que el PP encabeza todas las encuestas y apuesta por lograr una mayoría amplia en las próximas elecciones: “España nos echa de menos“.

El líder del PP ha calificado a Pedro Sánchez como “un presidente en recesión” dentro de un “Gobierno interino”, al que se le acaba el tiempo y que cada vez “está más débil” mientras “fortalece a los independentistas”.

Por ese motivo, Casado volvió a pedir al presidente del Gobierno la convocatoria urgente de elecciones, a la vez que aprovechó para destacar el avance del PP en las encuestas: “Lideramos todas las encuestas serias”, destacó, desacreditando a la vez el último barómetro del CIS.

Balance de Sánchez: 6 crisis en 2 años

A continuación, aseguró que España afronta seis crisis estructurales, a las que Pedro Sánchez no ha hecho frente o que incluso ha provocado: la crisis sanitaria; la crisis institucional; la internacional; la del estado autonómico; la social; y la económica.

Sobre la gestión de la pandemia, echó en cara al Gobierno la falta de previsión en la compra de material sanitario y recordó los contratos millonarios en la adquisición de mascarillas para una “empresa amiga de un ex ministro”, en referencia a Ábalos. Volvió a exigir una comisión de investigación sobre las decisiones tomadas por el Ejecutivo tras el estallido del Covid y también insistió en la necesidad de una ley de pandemias.

A nivel institucional, Casado advirtió que “estamos ante una situación sin parangón en 40 años de democracia”, con “ataques del Gobierno” a la monarquía y a la Constitución. También recordó los reproches del Ejecutivo al TC tras declarar inconstitucional el estado de alarma y aseguró que el Ejecutivo echó por tierra el trabajo del Supremo con los indultos.

En este punto, acusó al Gobierno de “ocupar” diferentes instituciones, como la Fiscalía General del Estado o la CNMC, sin pactar con el PP su composición. Sobre la renovación del CGPJ, condicionó el acuerdo con el Gobierno a aprobar una reforma para que “sean los jueces los que elijan a los jueces”.

Sobre la política internacional llevada a cabo por el Gobierno, echó en cara Sánchez la crisis con Marruecos y el “ridículo con Estados Unidos”.

Afirmó, en ese sentido, que la gira de la semana pasada solo sirvió al presidente para “mentir en inglés”. Pidió, además, saber “los pactos con la dictadura chavista” de Venezuela, recordando la recepción a Delcy Rodríguez y el rescate de Plus Ultra.

A 24 horas de la Conferencia de Presidentes, acusó a Sánchez de “dar dinero al PNV” a cambio de una foto, en referencia a la asistencia de Urkullu tras arrancar al Gobierno una mejora de la financiación para el País Vasco. También arremetió contra el acercamiento de presos de ETA “para que Bildu apoye los Presupuestos”.

También se acordó de la mesa de diálogo con Cataluña y de los avales del Govern a los condenados por el Tribunal de Cuentas: “La corrupción se subvenciona vía FLA“, aseguró. Además, propuso a Sánchez sentarse a negociar en septiembre una serie de reformas que el presidente prometió en campaña, como la reconocer el delito de referéndum ilegal.

Con los datos de la EPA recién publicados, Casado destacó también que España cuenta con 4 millones de parados y echó en cara al Gobierno el “fracaso del SMI” y que “55.000 mayores hayan muerto en sus casas sin recibir la prestación de dependencia”.

Afirmó, además, que “el Gobierno asume que estamos rescatados por el BCE“, al aumentar de forma “irresponsable” el techo de gasto, y advirtió de un “infierno fiscal” derivado de una subida de impuestos que da por hecha por parte del Ejecutivo.

Acabó su balance afirmando que el problema de España no era Pablo Iglesias, ni Iván Redondo, ni los ministros cesados, sino Pedro Sánchez, que “debería someterse a las urnas y reconocer que ha mentido”. Asumió, no obstante, que no habrá adelanto de las generales, pero aseguró que, cuando al presidente no le quede más remedio, “estaremos listos”.