Pedro Sánchez desvela la agenda de la bilateral con el Govern

El presidente del Gobierno ha desvelado parte del contenido que finalmente se tratará en la Comisión Bilateral con Cataluña que se celebrará este lunes en Moncloa. Pedro Sánchez asegura que se abordará “un calendario para las comisiones” dando por hecho que una de ellas tratará “sobre Transportes” y otra “sobre asuntos económicos”.

Sin embargo, el Ejecutivo central descarta que en este espacio se aborden los fondos europeos, tal y como solicitan desde la Generalitat. Y sus principales dirigentes, el vicepresidente Jordi Puigneró y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, no han tardado ni una hora en arremeter contra Sánchez asegurando que se sienten “decepcionados”.

Desde el Govern no dan crédito a que Sánchez haya adelantado los contenidos del encuentro en su balance de legislatura, cuando los equipos técnicos de los dos gobiernos siguen negociando la hoja de ruta a seguir, porque “todavía no se ha cerrado el orden del día de la reunión”, destacan fuentes de la Generalitat a Economía Digital.

Sánchez ha frenado este jueves en seco a Pere Aragonés. Los independentistas venían pisando fuerte tras solicitar al Gobierno la gestión de los fondos europeos y comenzar a negociar a partir de este lunes y antes de que llegue el dinero a España. Moncloa se cierra en banda porque “donde deben de tratarse es en la Conferencia de Presidentes de este viernes”, señalan fuentes gubernamentales.

Un claro guiño del Gobierno a que asista sí o sí el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. “Lamento que la voz de Cataluña no esté presente en la Conferencia de Presidentes porque son temas muy importantes. Hay provincias en Cataluña que sufren el reto demográfico, por ejemplo, y el que Cataluña no esté escuchada por su ausencia, me parece que es una pena”, replicó Sánchez durante su discurso este jueves sobre la ausencia de Aragonés al cónclave territorial.

“Vamos a tener una comisión bilateral como marca el Estatut de Cataluña, donde se va a abordar un calendario para las comisiones, en la que habrá una sobre Transportes y otra sobre asuntos económicos. Desde el punto de vista bilateral cumplimos con la cogobernanza, con nuestro ordenamiento jurídico y los estatutos de autonomía, por supuesto”, señaló Sánchez.

La comisión bilateral enrarece el ambiente

El no poder negociar sobre la cogestión de los fondos europeos en la comisión bilateral enrarece el ambiente entre el Govern y la Generalitat. Puigneró señaló en rueda de prensa que se siente “decepcionado”, pero emplazó al Gobierno a prestarse hablar de los fondos en la comisión bilateral y permitir que se añada en el orden del día.

Fuentes del Govern desvelan que “se sigue negociando con Moncloa para introducir este punto en el orden del día”, mientras Aragonés se mantiene en sus trece y rechaza acudir sin tapujos a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes en Salamanca, pues “el Govern prioriza la relación bilateral con el Gobierno central”, esgrimen las mismas fuentes.

Puigneró comentó que no es un contrasentido no acudir a Salamanca si el Govern expresa la necesidad de hablar de los fondos: “Es absolutamente imposible tratar a fondo en una reunión multilateral una cuestión como los fondos europeos”.

Vilagrà, por su parte, dijo que para organizar una comisión bilateral hay que dedicar “muchas horas” de todos los equipos, tanto de la Generalitat como de los ministerios. “Llegaremos más allá o no tanto, pero en todo caso lo habremos trabajado; en la multilateral no se ha trabajado nada”, por lo que la consejera consideró que difícilmente se puede llegar a concreciones y acuerdos y no pasar de una mera foto.

Por lo que en ERC califican la Conferencia como una mera “fotografía de presidentes” y en ningún caso es una reunión de trabajo. Pero en este tira y afloja entre Gobierno y Generalitat, fuentes de Moncloa desvelan que hasta última hora se seguirá intentando que Aragonés acuda, como sí ha hecho Urkullu, explican.

En este caso, el Gobierno podría estar tentando con más dinero a Cataluña, tal y como hizo Moncloa para que el lehendakari Iñigo Urkullu acudiese este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La Ley Audiovisual, entre los principales escollos

Con todo, desde ERC aseguran que si llegado el caso no se incluyen los fondos europeos en el orden del día de la comisión bilateral, el Govern planteará la cuestión aunque sea en el pliego de ruegos y preguntas para dar a conocer su opinión sobre unos fondos que deben poder ser gestionados por el Govern, según fuentes del partido.

“Aún tenemos horas para negociar”, recalcó Vilagrá. La consejera desvela que también se abordarán temas sociales, económicos, de infraestructuras o el de la Ley Audiovisual, tal y como publicó ED.

Además de este asunto espinoso, desde la parte catalana también pondrán sobre la mesa traspasos concretos, como la gestión de las becas; Salvamento Marítimo; competencias en materia laboral que hacen referencia a inspecciones y prestaciones, así como la titularidad patrimonial de algunos edificios e infraestructuras que en este momento aún están en manos del Estado, como el canal Xerta-Sènia o la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona.

Se trata de varios aspectos y desde el Govern reclaman un calendario ajustado en el que se indique cuándo se ejecutarán estos traspasos y bajo qué condiciones. Este es el calendario del que habló Sánchez en su discurso.

Ahora solo falta ponerse de acuerdo en estas reuniones preparatorias, esgrimen desde ambos ejecutivos. Una tarea que Sánchez no ha hecho con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tal y como reclaman las normas de este órgano, critican los populares. La oposición y el resto de comunidades ya han avisado que seguirán atentos la cita de Sánchez y Aragonés para evitar “que Cataluña acapare los fondos que también corresponden al resto”, indican desde la Comunidad de Madrid.