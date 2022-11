Pablo Iglesias vuelve a ser rechazado por la Complutense: no tiene la experiencia exigida

Pablo Iglesias ha fracasado de nuevo en su intento de conseguir una plaza en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Al exvicepresidente del Gobierno le está costando hacerse su hueco en la enseñanza pública. Recientemente fue rechazado para obtener una plaza de profesor asociado en la facultad de Ciencias de la Información, en la que esperaba ser docente de futuros periodistas. Ahora, el revés se lo lleva en la facultad que vio nacer a Podemos: la de Ciencias Políticas y Sociología.

El exlíder de la formación morada solicitó el pasado mes de julio una plaza de profesor asociado en el área de conocimiento de Ciencia Política y de la Administración. Para acceder a ella se exigía «experiencia en asesoría en análisis político».

Sin embargo, según la UCM, Iglesias no cumple los requisitos porque no acredita «que ejerce su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza» y por «no acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva relacionada con el perfil de la plaza, adquirida fuera de la universidad», la tabla de puntuaciones publicada por la UCM.

El pasado mes de Julio solicité una plaza de profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Abro hilo 👇🏻 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 7, 2022

El propio Pablo Iglesias se ha pronunciado al respecto en un hilo de Twitter en el que ha explicado que el tribunal que ha evaluado los méritos de los seis candidatos que se han presentado, presidido por Javier Franzé, ha rechazado todas las solicitudes, un hecho que al ex secretario general de Podemos le ha llamado la atención.

Iglesias, molesto en Twitter

«No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características. Pueden revisar las plazas convocadas en la misma área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones», ha explicado. «Basta poner en Google el nombre de los candidatos para comprobar que varios somos profesionales de la Ciencia Política con experiencia profesional y docente acreditada. Es muy extraña la exclusión», ha agregado.

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. EFE/ J.J. Guillen

A dos de ellos, según Iglesias, se les ha excluido por no justificar el pago de las tasas. Y a los otros por no acreditar suficiente experiencia, como es su caso. «Parece que en este caso el tribunal no ha tenido a bien evaluar los méritos de ninguno de los que nos presentábamos. Insisto en que es extrañísimo y del todo infrecuente», ha señalado.

La prueba a la que se enfrentaron los seis candidatos estaba formada por cuatro apartados: experiencia profesional, experiencia docente e investigadora, una entrevista personal y otros méritos. Iglesias solo ha sumado 2,4 puntos sobre los 6 en experiencia profesional y un 0,6 sobre 3 en experiencia docente e investigadora, según ha apuntado El País. En cambio, en otros méritos si ha sumado el punto completo. En total, ha alcanza los 4 puntos.