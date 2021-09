Podemos amenaza con no apoyar los PGE si el Gobierno no interviene el precio de la luz

Unidas Podemos tiene la sartén por el mango. El PSOE le necesita para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el correcto avance de la legislatura. Sin su socio de Gobierno los socialistas están condenados a no avanzar, y los morados, conscientes de ello, han amenazado a Pedro Sánchez con no apoyar las cuentas de 2020 si el Gobierno no interviene el precio de la luz, que este viernes se sitúa en los 137,7 euros por megavatio hora (MWh).

Los de Ione Belarra pretenden llevar a cabo reivindicaciones “transversales” con las que condicionar su apoyo a los PGE, según ha avanzado este viernes El Confidencial. La negociación entre ambos partidos todavía no ha comenzado, pero ya se preparan para lo que desde el partido morado consideran una “macronegociación con muchas piezas y variables”.

Ponerse de acuerdo no será fácil. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó al inicio de la semana poner topes al coste desorbitado de la electricidad. La socialista alegó que esta medida no respeta la legislación comunitaria, que no permite establecer precios mayoristas regulados ya que el coste de la luz debe formarse en base a mecanismos de mercado.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Chema Moya

“El Gobierno va a respetar el marco comunitario, porque lo contrario es muy arriesgado por muy atractivo que parezca en el corto plazo”, justificó. Pero sus palabras no convencieron a Unidas Podemos hasta tal punto que los morados realizaron un llamamiento a la ciudadanía para que se manifestara en contra de su propio Gobierno y reivindicara medidas más “valientes” y “audaces”.

Desafío de Unidas Podemos

Las diferencias de los socios a la hora de abordar la crisis energética han abierto una brecha en el Ejecutivo, en el que se respira más tensión que en los últimos meses antes de la marcha de Pablo Iglesias. Los reproches entre ambos partidos son continuos, y a eso hay que sumarle el desafío lanzado desde Unidas Podemos a Ribera este jueves al registrar una ley en el Congreso para la creación de una compañía eléctrica pública.

La iniciativa en el Congreso va en contra del protocolo de funcionamiento y coordinación del Ejecutivo de coalición. Este texto firmado por PSOE y Unidas Podemos exige que la presentación de una proposición de ley “que afecta a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el pacto” deberá ser consensuada antes de su presentación entre ambos grupos parlamentarios, además de fijarse una posición conjunta de voto.

Pero los morados no solo han retado a los socialistas, sino que también se han saltado el protocolo de funcionamiento y coordinación del Gobierno de coalición, firmado por ambos, que exige que la presentación de una proposición de ley "que afecta a la acción del Gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el pacto" deberá ser consensuada antes de su presentación, además deben fijar una posición conjunta de voto.

Podemos exige un precio máximo para la energía hidráulica

Tras el rechazo de Ribera a poner un tope a los precios de la luz, la creación de una empresa pública era la gran apuesta que Unidas Podemos ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica.

Y, como esta medida es estructural y se tendrá que aplicar con efectos a medio plazo, los morados de nuevo han reivindicado a su socio de Gobierno que se establezca un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo a la energía hidráulica.

“Tenemos un marco legislativo más que suficiente para fijar un precio máximo para la energía nuclear y para la energía hidroeléctrica” Ione Belarra

“Tenemos un marco legislativo más que suficiente para fijar un precio máximo para la energía nuclear y para la energía hidroeléctrica”, aseguró este jueves la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, en un acto público.

En primer lugar, propuso “replicar el modelo francés, que está dentro de la normativa comunitaria”. El segundo aspecto “sería” similar a lo que ya hacemos respecto a la subasta de las renovables”.