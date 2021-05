Unidas Podemos pone la guinda a una semana difícil para el Gobierno. El socio del PSOE se pone de parte de los independentistas en el Congreso de los Diputados y exige a Pedro Sánchez que se hable de un referéndum de independencia y sobre la amnistía a los presos del procés en la mesa de diálogo para solucionar el ‘conflicto catalán’.

Los morados aprovecharon para dar su apoyo a la CUP y a que se pudiera debatir y votar una proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Algo que la Mesa ha rechazado por segunda vez, los letrados de la Cámara han desaconsejado y que PSOE, PP, Vox y Cs han votado en contra. La CUP se ha salido con la suya respecto al punto en el que reclama al Gobierno la negociación de un referéndum y este jueves se votará en la Cámara Baja.

Sin embargo, el discurso del principal socio de Sánchez pone en aprietos al Gobierno y también al PSOE. Podemos secunda a los independentistas y reclama que en la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat se hable de referéndum y amnistía. Solicitan, además, que estas vías “puedan ser parte de la solución” al ‘conflicto catalán’.

Podemos sigue intentando presionar a su socio de Gobierno para que, una vez llevados estos acuerdos en la mesa de diálogo, se trasladen al Parlament para su aprobación. Algo que los socialistas rechazan.

“Hay que desjudicializar el conflicto y la mesa de diálogo hay que hacerla ya”, señala el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens. “Nos preocupa que la Mesa del Congreso haya prohibido el debate y se haya erigido en Tribunal Constitucional…Es censura política que agrava el conflicto”, recalcó el diputado de Podemos toda vez que los letrados han señalado con varios informes que sería inconstitucional tramitar una ley de amnistía porque generaría un indulto general.

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y el portavoz adjunto, Enrique Santiago. Foto: EFE/ Mariscal

Los morados insisten que así se “niega la democracia” y solicitan que “se abra una etapa de confianza, que no será fácil”, pero “tenemos que empatizar, salir de la zona de confort porque no hay alternativa sin debate“. La moción de la CUP será votada el jueves y no saldrá adelante, pese a los votos a favor de Podemos y los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como el PNV o EH Bildu.

Los socialistas, mientras, hacen oídos sordos y se ponen de perfil acusando a la CUP de ser “antisistema”. El diputado del PSOE José Zaragoza fue tajante al recordar a ERC, JxCAT, PDeCAT, la CUP y a Unidas Podemos que “no habrá ni referéndum, ni amnistía”.

“La solución no pasa por la revancha ni la venganza”, dijo el diputado socialista, en unas palabras muy similares a las ya expresadas por Pedro Sánchez al referirse a los indultos.

Con el posicionamiento de Podemos de parte de los intereses independentistas se le abre un nuevo frente al PSOE de cara a establecer una hoja de ruta con el Govern para solucionar el ‘conflicto catalán’.

El primer escollo se vislumbra en el contenido de la mesa de diálogo. Pero primero, recalcan los socialistas, Sánchez recibirá a Pere Aragonés en La Moncloa, “como hace con todos los presidentes autonómicos que salen elegidos”. Ambos líderes podrían seleccionar los temas fuera de la opinión de los socios de Unidas Podemos.