El PP: “El problema es Sánchez, tiene que dimitir y convocar elecciones”

La crisis de Gobierno y la remodelación del mismo que anunciará este sábado el presidente Pedro Sánchez ha provocado la reacción inmediata en el PP que acusa al líder del Ejecutivo de ser él “el problema” y le exige que disuelva las Cortes y convoque ya elecciones generales.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado en un ‘tuit’ que “el problema de España es Sánchez”, por lo que “el que se tiene que ir es él”. “Agota escudos humanos con 17 ministros purgados en 2 años y 5 crisis de gobierno que dejan un gobierno en crisis. Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando“, ha indicado en su crítico mensaje.

En los mismos términos se ha expresado la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, durante su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, organizada por Nuevas Generaciones y el Grupo Parlamentario del PPE tras conocerse la remodelación del Gobierno prevista por Pedro Sánchez.

“El responsable de este desgobierno, de las mentiras y de la gestión ineficaz es Sánchez, y lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones generales”, ha dicho de forma tajante Gamarra, quien considera que “la remodelación del Gobierno no será tal hasta que afecte a Sánchez”

Fuentes del PP han coincidido en apuntar a Pedro Sánchez como el responsable de la situación, y es que los ‘populares’ aprovechan la crisis de Gobierno para exigir como “solución” las urnas. A este respecto, recuerdan que todas las encuestas coinciden ya en reflejar que Pablo Casado podría ser “el próximo presidente del Gobierno”.

Al hilo de la crisis de Gobierno, Gamarra ha apuntado que al inicio del ejercicio 2021 desde Moncloa se decía que “el problema era Pablo Iglesias, pero sin embargo a su juicio “el problema siguió y se llama Pedro Sánchez“. “El problema no son los ministros, sino el presidente”, ha insistido apuntado en la diana al presidente del Gobierno.

A juicio de Gamarra, “no hay crisis de Gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, toda la mentira y toda la soberbia que representa Sánchez” y ha defendido que los españoles “no quieren una crisis de Gobierno“, sino que “quieren ver un cambio de Gobierno, cambiando al presidente de Gobierno”.

La portavoz del PP en el Congreso se ha mostrado beligerante al afirmar que en España “tienen que cambiar muchísimas cosas” y ha aprovechado para cargar contra Sánchez también por el asunto de los indultos, ya que en su opinión para el presidente “el fin justifica siempre los medios” y ello ha llevado a que “las minorías sean hoy las que manejan el futuro de este país”.

En este sentido, ha criticado que esas minorías independentistas “le imponen lo que tiene que hacer (a Sánchez), le exigen indultos y él dándolos, exigiendo amnistía y un referéndum pactado, y lo veremos”, ha vaticinado Gamarra, que ha pedido a Sánchez que “disuelva las Cortes, ponga las urnas, a que sea tan valiente como dice que ha sido con los indultos y lo sea con los españoles, para que los españoles puedan hablar, porque los cambios que va a hacer en su gabinete son para que no cambie nada”.

“Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos y él sigue al frente de ese Gobierno”, ha enfatizado.

En la misma línea, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha pedido en la Escuela de Verano del PP de Huelva a Pedro Sánchez que si quiere una “auténtica remodelación” de Gobierno, dimita, convoque elecciones y “someta a los españoles el refrendo de sus indultos y de sus políticas apoyadas en los independentistas radicales”.

“El Gobierno de España esconde la cabeza como un avestruz. El problema es Sánchez, no sólo sus ministros. Pedro Sánchez es la única piedra en el camino para la democracia y el Estado de derecho, no el Tribunal de Cuentas”, ya que “ha posibilitado indultar a políticos golpistas y que las alimañas etarras asesinas hayan sido acercadas a las cárceles del País Vasco porque es el precio para mantenerse en La Moncloa“.

El PP urgió un debate sobre el Estado de la Nación

Precisamente el pasado lunes el PP registró una proposición no de ley para que el Congreso pueda aprobar la celebración de un debate sobre el estado de la nación, con lo que decidió dar un portazo a la propuesta de Vox de impulsar una nueva moción de censura al no dar los números, y se decantó en cambio por exigir que el presidente acusa a dicho debate al que todavía no se ha sometido.

“Sánchez debería dimitir, acudir a las urnas y someterse a la opinión de los españoles, porque ha basado su acción de Gobierno en una gran mentira. Todo lo que dijo que no iba a hacer ya lo ha hecho: pactar con los nacionalistas, con Bildu o indultar a los que dieron un golpe a la legalidad”, afirmó ya esta semana el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en medio ya de rumores sobre la crisis de Gobierno.

Los ‘populares’ han acusado esta semana que en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez el presidente no haya acudido a ningún Debate sobre el Estado de la Nación, algo que consideran propio de quien “impide el control parlamentario y la rendición de cuentas a los españoles”, algo que achacan a la “vergüenza” de los indultos y a la próxima reforma del Código Penal para diluir el delito de sedición y la formación de la denominada mesa de autodeterminación.

“Si el Gobierno está buscando un momento de respiro para celebrar el debate sobre el Estado de la Nación, no lo va a encontrar”, indican los ‘populares’ en el texto de la iniciativa que consideraba que ahora es el “momento menos malo” para hacer balance de su “triste ejecutoria y presentar a las fuerzas parlamentarias su plan político crepuscular”, aunque a tenor de la crisis del Gobierno previsiblemente dicho debate se prolongará.