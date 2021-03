Primer acto de Vox en el Parlament: rechazar una declaración contra el acoso sexual

La entrada de Vox en el Parlament de Cataluña augura un choque de los de Ignacio Garriga con la práctica totalidad del hemiciclo, ya sean partidos de izquierdas, de derechas, independentistas o constitucionalistas. Su primer pugna tendrá lugar el mismo día en que se constituya la Cámara, cuando el partido rechazará una declaración contra el acoso sexual.

La próxima legislatura, que iniciará a más tardar el 12 de marzo, será la primera en la que todos los grupos del Parlament tendrán que hacer público su apoyo o rechazo a una declaración contra la discriminación y el acoso psicológico o sexual. La declaración irá de la mano del acatamiento de la Constitución y el Estatut, y de las declaraciones de bienes y actividades.

Se trata de un compromiso público que los partidos de la pasada legislatura acordaron incluir en el plan de igualdad de género del Parlament, aprobado en 2020 por unanimidad en un momento en el que Vox no tenía representación en la Cámara. Y Garriga ya ha confirmado que ninguno de los once diputados del partido suscribirá el documento.

“No aceptamos ni una lección”

“Pretenden obligarnos a firmar una declaración aceptando recibir charlas sobre su perspectiva de género”, ha criticado el líder de la formación en Cataluña. “Por supuesto, además de imponer cuotas y victimizar a las diputadas, también crea su chiringuito correspondiente pagado por todos los catalanes”, ha añadido.

“Evidentemente, ninguno de los once diputados de Vox firmaremos la declaración. No aceptamos ni una lección de quienes agreden a diario a nuestros policías, muchos de ellos mujeres [sic]. No perderemos tiempo en que nos hablen de respeto a nuestras madres, hijas, mujeres o compañeras”, ha continuado Garriga en una serie de mensajes en Twitter.

Señalando que el “compromiso” de Vox es “con la igualdad de los españoles” independientemente de asuntos como el género o la raza, el líder catalán del partido ha manifestado que “nuestra prioridad” es “devolver la seguridad a los barrios, reducir el gasto político, recuperar la libertad y las instituciones secuestradas”.

Dado que Vox es el único nuevo partido de la Cámara tras las elecciones del 14 de febrero y el único que carga duramente contra lo que denomina “ideología de género”, y que todos los grupos presentes el año pasado en el hemiciclo apoyaron la iniciativa, no se prevé que más diputados se nieguen a firmar la declaración.

Requisitos de los diputados del Parlament

La declaración que Garriga rechaza suscribir es un compromiso de los diputados del Parlament a velar por un entorno laboral libre de sexismo, acoso sexual o psicológico, y discriminación por orientación sexual. Los parlamentarios podrán decidir si se les trata como “hombre”, “mujer” o “no binario”, o si bien no responden esta pregunta.

También se pide colaboración en los procesos de denuncias o quejas por estos asuntos y participar en la formación especializada de la Cámara sobre igualdad de género y prevención de acoso. En sus mensajes al respecto, Vox también se ha mostrado contrario a participar en esta formación sobre igualdad de género.

Los requisitos imprescindibles para acceder a la plena condición de diputado son presentar la credencial de la Junta Electoral, prometer o jurar respeto a la Constitución y al Estatut de Cataluña, y presentar una declaración de actividades y otra de bienes en la que debe detallarse el patrimonio.

Los diputados del Parlament, además, disponen de dos meses después de constituirse la Cámara para presentar una declaración de intereses económicos, y antes del 30 de julio de cada año tendrán que presentar una copia de la declaración de liquidación del impuesto sobre la renta y el patrimonio presentada a la administración tributaria del mismo ejercicio.