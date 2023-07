El PSOE empieza a romperse: Felipe González pide dejar gobernar a Feijóo y Zapatero se opone

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha pedido que gobierne la lista más votada cuando no haya otra alternativa. De esta manera, a su juicio, se podrán superar los «bloqueos políticos», tal y como ha manifestado a lo largo de un artículo publicado en el marco de un monográfico enfocado en los pactos en la Nueva Revista de la Universidad de la Rioja por Internet (UNIR).

«Hay propuestas que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos», ha defendido el expresidente a lo largo del artículo, que lleva por nombre ‘Pactar es progresar’, para después dejar bien claro: «Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción».

«¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar?. No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?», ha profundizado González en el monográfico en que también han participado distintas personalidades de ámbitos diversos.

El dirigente socialista se ha mostrado partidario de los «pactos de centralidad», puesto que, a su parecer, fortalecen la democracia y el destino del país. En contraposición, ha alertado que cuando este tipo de pactos no se materializan, el país no solo se «polariza», sino que también «pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente».

El expresidente del gobierno español Felipe González. EFE/ Fernando Villar

«Reivindico el pacto, sí, lo reivindico, y no el pacto con los iguales, entre otras cosas porque no los encuentro», ha reconocido antes de matizar: «A veces aparecen como iguales los que forman parte de una especie de bloque pero son los menos iguales entre los desiguales que conozco».

Más de una docena de personalidades participan en el artículo

Además del expresidente del Gobierno, en la revista escriben un total de 16 personalidades. Arranca la presentación el escrito José Ignacio Torreblanca titulado «Un país que pacta es un país que progresa». Después, se recogen artículos de Víctor Lapuente, José Juan Toharia, Ignacio Urquizu, Míriam Juan-Torres o Soraya Sáenz de Santamaría.

Javier Moreno Luzón, Juan Moscoso del Prado Hernández, Ramón Jáuregui, Fátima Báñez García, José Antonio Zarzalejos, Elena Valenciano, Cristina Monge, Ángeles Álvarez, Natalia Roa y María González Romero, son otras de las personas que participan en la publicación y que defienden los pactos.

Garantizar la supervivencia de la Constitución

A lo largo de su intervención en la presentación del monográfico, González también ha querido advertir acerca de la importancia de alcanzar un pacto de supervivencia para respetar la Constitución. De esta manera, no solo se evitaría que se violente el ordenamiento jurídico, sino que también se emplazaría a quienes tengan intención de reformar la Carta Magna que lo hagan sin romper «las reglas».

Tras referirse a la Constitución como una norma «adecuadamente imperfecta», ha incidido en la «obligación» de reformarla, si bien es algo que siempre se debería de hacer con «respeto», según ha insistido. En este sentido, ha instado a construir la «convivencia» sobre pactos «con el que piensa diferente», en lugar de con quien «piensa como tú», lo que, a su juicio, es «ridículo».

González también ha dedicado algunas de sus palabras al PSOE, del que ha ensalzado su pasado, así como su importancia «sistémica» y la contribución a la Transición. También ha pedido que se mire atrás, no para quedarse anclados a la historia, sino para no perder de vista de «dónde venimos» y tener muy claro «hacia dónde vamos».

Zapatero rechaza la propuesta de González

Por su parte, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado frontalmente la propuesta de González. El exdirigente socialista ha tildado de «impensable» que el PSOE ceda sus votos al PP para que no dependa de Vox después de las elecciones generales del 23 de julio.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero. EFE/ Zipi Aragón

«No veo este escenario bajo ningún concepto», ha subrayado para después añadir: «El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones y nos costó un desgarro interno». Así, ha recordado que Sánchez «protagonizó la posición contraria», algo que el PP nunca reconoció y comportó que Sánchez tuviera que «repetir elecciones».