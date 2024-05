Puigdemont acusa a Sánchez de «orquestar una farsa para arrastrar votos»

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Carles Puigdemont, acusó este miércoles al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de «haber orquestado una farsa para arrastrar votos, para impedir que Cataluña tenga un Gobierno que vaya a por todas».

Así se pronunció Puigdemont en un acto de campaña de Argelès (Francia) celebrado este miércoles, tras los días de reflexión y el anuncio de Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo y buscar una regeneración democrática. El catalán aseguró que «la mejor regeneración democrática para los catalanes se llama independencia».

Puigdemont se pone de ejemplo de regeneración democrática

En esta línea, el candidato de Junts afirmó que «la democracia se regenera practicándola». «Nosotros hemos regenerado más la democracia española luchando contra ella en los tribunales europeos, alemanes o italianos», añadió.

Por su parte, el número siete de la lista por Barcelona, Josep Rius, recordó que «las alcantarillas del Estado se alinearon contra la voluntad de los barceloneses» y remarcó la importancia del próximo 12 de mayo, día en el que se celebrarán las elecciones catalanas, «porque nos jugamos la nación».

«Si no vallamos el paso a Illa, Sánchez y Collboni querrán acabar con Cataluña» porque afirmó que «no podemos permitir que los que quieren que el aeropuerto de Barcelona sea la quinta pista de Barajas hagan lo mismo con Cataluña; no podemos permitir que sea la sucursal de Madrid; no podemos permitir que ninguneen la lengua catalana». «Cuando el PSC tiene que decidir entre Cataluña o Madrid, siempre elige Madrid», recriminó Rius.

El alcalde Xavier Trias dijo que «han impedido que el alcalde de Barcelona fuera independentista y así se han paseado por todo el país, creando odio, creando antipatía». «Sánchez es una auténtica comedia, dice que la política se ha de regenerar, no puedo de estar más de acuerdo». «No se ponen rojos, ¿cómo han conseguido el poder en Barcelona?», señaló.

Críticas a posibles alianzas de izquierda

En clave regional, Puigdemont recriminó a los socialistas que cojan «la bandera de la gestión» en el Día Internacional de los Trabajadores y que digan que «están preocupados por los trabajadores», cuando «gestionan un servicio de Rodalies que va tarde y hace perder trabajo a la gente».

En esa línea, recriminó también la gestión «centralizadora» y «nefasta» de la pandemia. «¿Eso es buena gestión socialista?», aseveró. El candidato añadió que mientras para Madrid es un «chollo» que gobierne el PSOE, para «Cataluña es una ruina».

Puigdemont concluyó que en los próximos comicios solo caben dos opciones, la primera es «la que puede hacer presidente a Illa», una «alianza de izquierdas» haciendo un «Collboni», en referencia a la decisión que hizo al socialista Jaume Collboni alcalde de Barcelona con el apoyo de los Comunes y el PP, dejando fuera al candidato de Junts, Xavier Trias.

La segunda opción a ojos del expresidente catalán es la de «la defensa de Cataluña sin pedir permiso a Madrid». «O avanzamos como país y como nación o reculamos como región y no hay vuelta de hoja», sentenció.