Puigdemont ironiza sobre su imputación por terrorismo: «Solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá»

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ironizó este jueves con la decisión del Tribunal Supremo (TS) de imputarle por terrorismo señalando que «solo» le falta que le «salga una cuenta secreta en Panamá».

Así lo indicó Puigdemont en sus redes sociales, después de que la Sala de lo Penal del TS acordara por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciarle a él y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el ‘caso Tsunami Democràtic’.

«El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7000 euros, me imputan por terrorista. Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá», señaló Puigdemont, haciendo alusión a una información que decía que recibió ese reloj de la empresa que organizaba actos de Tsunami Democràtic.

«El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación», comentó Puigdemont. Esta noticia llega en plenas negociaciones entre el PSOE y su partido para sacar adelante la ley de amnistía, ya que el plazo para ello concluye el jueves que viene.