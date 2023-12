El Rey lanza una férrea defensa de la Constitución y la separación de poderes

En su décimo mensaje de Navidad, el Rey de España, Felipe VI, reivindicó con firmeza la Constitución como el pilar fundamental de la democracia y la convivencia en el país. En un discurso pronunciado desde el Palacio de la Zarzuela, el monarca advirtió que fuera de la Constitución «no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades, sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad».

Felipe VI calificó a la Carta Magna como «el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles» y como «el mayor éxito político de nuestra reciente historia». Recordó con orgullo que la princesa de Asturias juró la Constitución el pasado 31 de octubre, subrayando su importancia para las nuevas generaciones.

El Jefe del Estado destacó que gracias a la Constitución, España logró construir y consolidar una democracia plena, un Estado Social y Democrático de Derecho que ha superado diversas crisis en los últimos años. Haciendo hincapié en la superación de la división, Felipe VI afirmó que evitar el resurgimiento de la discordia es un deber moral para todos los ciudadanos.

Asimismo, el monarca vinculó la Carta Magna con el modelo de vida de los españoles, protegiendo aspectos fundamentales como la libertad de expresión, la educación, el empleo y la protección social. Destacó que la Constitución no solo es un valor presente, sino un «instrumento y garantía imprescindible» para la vida de los ciudadanos, proporcionando certidumbre y estabilidad.

En su llamado a la preservación de la Constitución, el Rey abogó por consensos básicos y amplios sobre los principios fundamentales que unen a la sociedad española. Hizo un llamamiento a la unidad basada en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, subrayando que estos son los cimientos que fortalecen el sistema democrático del país.

Finalmente, Felipe VI pidió respeto a las instituciones y contribuir mutuamente a su fortalecimiento, instando a velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a España. Concluyó su mensaje con un llamado a tomar conciencia del gran país que tienen los españoles y a cuidarlo entre todos, con esperanza y determinación hacia el futuro.