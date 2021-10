El Rey asistirá a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona

Mientras que hace un año los jueces desataron una batalla contra el Gobierno por impedir la asistencia del Rey a la tradicional entrega de despachos que se celebra en Barcelona, en esta ocasión Felipe VI estará presente. El Ejecutivo busca así, por un lado, mantener contentos a sus socios de ERC en la mesa de negociación y, por otro, salvaguardar la monarquía.

En septiembre de 2020 el Ejecutivo alegó que su decisión se basaba en criterios de seguridad. La fecha del acto era próxima al 1-O, día del aniversario del referéndum, por lo que Pedro Sánchez temió que los independentistas mancharan el acto. Este año, en cambio, se celebrará previsiblemente en noviembre.

Y, según ha adelantado La Razón, Moncloa y Zarzuela ya preparan el evento. “El Rey tiene que estar en Cataluña”, han asegurado fuentes del Gobierno al citado diario. Y es que, últimamente desde el Gobierno han intentado arropar al monarca en todos sus actos.

Como era de esperar, no opinan lo mismo desde la Generalitat. Con los republicanos al frente del Govern, que no reconocen a Felipe VI como Jefe del Estado, existe un veto hacia la Casa Real. No obstante, durante el mandato de Pere Aragonès tan solo se producen desplantes, no como cuando estaban Quim Torra o Carles Puigdemont en la Presidencia, que entonces los ataques eran más recurrentes.

Felipe VI junto a Carlos Lesmes, durante una ceremonia de entrega de los despachos. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

Desde la Govern sostienen que jamás invitarán al monarca a sus actos. De hecho, el president plantó al Rey en la inauguración del Automobile, el Salón del Automóvil de Barcelona, al coincidirle con el Debate de Política General en el Parlament, en el que presentó su plan de gobierno.

Las excusas de ERC para plantar al Rey

Y aunque esta Aragonés vez se buscó una excusa, no siempre la ha tenido. En los últimos meses son varios los desplantes que ha hecho al Rey el president de la Generalitat. El último fue en la jornada de apertura del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebró a finales de junio, cuando no quiso darle la bienvenida a su llegada el recinto Gran Vía de Fira de la capital catalana.

Algo similar ocurrió dos semanas antes del MWC, cuando declinó la invitación para participar en la cena de la Reunión Anual del Cercle d’Economia, en la que estuvo presente Felipe VI. El president cambió este evento por un viaje a Bélgica para visitar al expresident huido, Carles Puigdemont.

Y, el pasado mes de marzo, Aragonès no quiso asistir a un acto en la planta de Seat en Martorell, lo que provocó las criticas de la patronal catalana Foment por dar plantón al Rey en un momento delicado para la industria de la automoción en la comunidad autónoma.

Desde la Generalitat han señalado que “ni entran ni salen” en lo que haga el monarca, ha asegurado el citado diario. Sin embargo, a pesar de su rechazo a esta institución, el Ejecutivo catalán no ha incluido la monarquía en la mesa de diálogo con el Gobierno porque sus exigencias son muy concretas: autodeterminación y amnistía.