Sánchez urge la dimisión de Ayuso tras la imputación de su pareja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la imputación de su pareja, Alberto González Amador, en un caso judicial. Sánchez ha enfatizado en que ya no hay argumentos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid no dimita ni «excusas» para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le exija esa dimisión.

«Feijóo no tiene excusas, ni tampoco Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión» y eso «es lo que espera todo el mundo, toda España», ha dicho el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa al término del Consejo Europeo cuando se le preguntó por el clima político y la situación en la que queda Ayuso después de la decisión de la magistrada de imputar a su pareja por dos delitos.

Porque, a su juicio, «criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo», pero «luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante» ha ensalzado, y se puso a sí mismo como ejemplo porque, como líder del PSOE, ha «tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares, cuando por desgracia hemos sufrido algún caso de corrupción».

«Lo que tenemos que ver es que el Partido Popular no tape esa corrupción, sino que expulse esa corrupción de su organización política. Y es lo que se espera», ha afirmado Sánchez, al tiempo que ha relacionado que «el ambiente efectivamente de polarización» vigente «tiene que ver con esto», pero es una «polarización asimétrica».

«Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Hay gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política», por lo que, ha resumido, «quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba».