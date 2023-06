Sánchez apela a la movilización del PSOE para «evitar un papelón de un Gobierno de Feijóo y Abascal»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apelado a la movilización del PSOE para las elecciones del próximo 23 de julio con el objetivo de «evitar un papelón de un Gobierno de Feijóo y Abascal», con el que considera que habría un retroceso en España.

Así se ha expresado Sánchez este sábado en un acto socialista y primer mitin de campaña celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha pedido el voto útil para el PSOE y ha asegurado que tiene «más ganas que nunca de ganar las elecciones» y parar la «derecha y ultraderecha», refiriéndose al PP y Vox.

Para Sánchez, las elecciones del julio son cruciales para decidir «si España avanza 4 años más», de la mano del partido socialista, o bien, «retrocede cinco, diez o cuarenta años más», con un partido formado por la derecha y la ultradrecha en España.

Parar a la derecha y ultraderecha

«No habrá oportunidad como la que tenemos el 23 de julio para hacer avanzar hacia mejor España», ha asegurado Sánchez, insistiendo en que desde el PSOE van a seguir demostrando al mundo y a Europa que «vamos a parar la derecha y a la ultraderecha».

Asimismo, el presidente del Gobierno ha criticado que, a un mes de las elecciones, el líder popular «no tenga un proyecto económico para el país» y que no haya aceptados sus debates electorales. A su juicio, se debe a que “No sabe como explicar sus pactos con la ultraderecha y que, a día de hoy, no conozcamos a ningún ministro o ministra, salvo al aspirante a vicepresidente que es Santiago Abascal«, ha sostenido el dirigente socialista.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Isabel Rodríguez, Javier Fernández, Juan Espadas, María Jesús Montero, Francisco Rodríguez y Pilar Alegría. EFE/ Julio Muñoz

«Aquel que no quiere debatir no merece la confianza de los ciudadanos el próximo 23 de julio porque esconde algo y no quiere dar la cara”, ha señalado el dirigente socialista, asegurando que el plan de un gobierno entre Feijóo y Abascal pasaría por: «Derogar, algo que no deja de ser una mezcla entre una ausencia total de propuesta económica, retroceso social y justicia fiscal».

«Tenemos el mejor proyecto, al mejor equipo y al frente no hay lo uno ni lo otro», ha insistido Sánchez en Dos Hermanas, un lugar especial para PSOE, pues fue precisamente donde en enero de 2017, Sánchez confirmó que se lanzaba a la carrera para recuperar la Secretaria General del partido. «No estoy dispuesto a que este viaje termine aquí el próximo 23 de julio porque España no se lo merece«, ha añadido.

Leer más: El CIS insiste en la victoria de Pedro Sánchez y da el tercer puesto a Yolanda Díaz

Por ello, ha emplazado a sus compañeros de partido a «hablar con todo el mundo» para garantizar que «este gobierno continúe cuatro años más con políticas progresistas para las clases medias» frente a los recortes de la derecha. En este sentido, ha recordado que durante el gobierno popular «hicieron una contra reforma laboral que abrió las puertas a la precariedad y, desde la oposición, se han opuesto a una reforma laboral con patronales y sindicatos«.