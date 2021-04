Sánchez negociará las repatriaciones en su viaje ’empresarial’ a Angola y Senegal

Pedro Sánchez inicia este miércoles su gira africana visitando hasta el viernes Angola y Senegal. Moncloa quiere impulsar su estrategia diplomática mediante la presencia de nuestro país en reuniones bilaterales con un claro compromiso empresarial. Sin embargo, nada dice sobre los intentos fallidos de visitar Marruecos. En el seno del Gobierno existe preocupación por la cuestión migratoria y fuentes de Moncloa admiten que Sánchez también hablará sobre repatriaciones, interrumpidas desde 2018.

El Gobierno destaca a los periodistas que el futuro de España pasa por establecer relaciones económicas clave con África y, por ello, han llamado a este proyecto: Foco África 2023.

La Moncloa aparca su visita a Marruecos, tras los dos aplazamientos de la Reunión de Alto Nivel (RAN) y se centra en Angola y Senegal, tras un encuentro la semana pasada con el ministro de exteriores de Argelia, Sabri Boukadoum.

El PG, @sanchezcastejon, ha recibido esta tarde en La Moncloa al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, @Boukadoum_S, en su primera visita oficial a nuestro país. El presidente ha destacado que España aspira a convertirse en socio comercial de referencia para Argelia. pic.twitter.com/bNVa0Qbgbw — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 29, 2021

El presidente llegó el martes por la tarde a Angola con un grupo de empresarios españoles para intervenir este miércoles en la inauguración del Foro empresarial España-Angola que se celebra en el Hotel Epic Sana, en Luanda (Angola).

Moncloa no especifica qué empresarios le acompañarán en este viaje, pero sí recalca el programa de diversificación de la economía senegalesa que ha puesto en marcha el presidente del país, Joao Lourenço. Con él se entrevistará Sánchez para analizar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales de todo tipo y, en concreto, esa presencia empresarial española en el país.

Angola ya ha trasladado su interés para que algunas firmas estén presentes en su programa de diversificación y el propio presidente Lourenço, con motivo de su investidura en 2017, citó explícitamente a España como uno de los países prioritarios en su acción diplomática.

Laya allanó el camino a Sánchez

La cuestión económica será pieza fundamental del Gobierno español en este viaje, pero también estará presente la cuestión migratoria. Según ha podido saber ED, Sánchez incluirá un análisis sobre inmigración en la visita y entrevista con el presidente senegalés, Macky Sall.

Según los datos que aporta el Ministerio del Interior, de los 41.861 inmigrantes que llegaron a España desde África en 2020, los senegaleses fueron el quinto contingente más numeroso y el cuarto en llegada de ilegales a Canarias. La situación preocupa en el seno del Gobierno, aunque de cara a la galería ‘quitan hierro’ al asunto.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ofrece una rueda de prensa. Foto: EFE/Fernando Alvarado

Sánchez también hablará de repatriaciones. El terreno se lo ha allanado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien visitó el país el pasado 22 de noviembre y anunció un acuerdo para reactivar las repatriaciones.

La ministra acordó con las autoridades de Senegal el comienzo “en breve plazo” de los vuelos de repatriación de los ciudadanos de este país que lleguen de manera irregular a Canarias.

“Los equipos de ambos países ya están trabajando en ello. Esta medida va a contribuir de manera decisiva a frenar las salidas, como ya ocurrió en 2006”, aseguró Laya.

Pese a la existencia de un acuerdo bilateral entre ambos países, los vuelos de repatriación de ciudadanos senegaleses que llegan a España por vía clandestina se encuentran paralizados desde 2018, según el Gobierno “a causa de la covid-19 que provocó el cierre de fronteras”.

Leer más: Pedro Sánchez deja en tierra a Iglesias antes de viajar a Marruecos

Los datos que ofreció esta semana Interior no son nada halagüeños y auguran que superarán con creces los malos datos de 2020. Según el Ministerio, en el primer trimestre del año desembarcaron 6.122 ‘sin papeles’, más de la mitad (3.436) en el archipiélago, un 117% más que en 2020. Los expertos reconocen que conforme vaya mejorando el clima estas cifras podrían aumentar y el flujo se intensifique.

Mientras, los partidos critican la pasividad del Gobierno respecto a este asunto y desde el Partido Popular ya le tendieron la mano para firmar un pacto de Estado.

Diputados como el líder de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, demandó este martes derivaciones inmediatas ante lo que considera “un modelo inaceptable” como son los campamentos de refugiados.

En el Congreso, los partidos no se ponen de acuerdo sobre las medidas a aplicar en Canarias, pero todos urgen “acciones” al Gobierno ante el verano que se viene. “Todavía no he recibido las preguntas escritas que plantee hace más de un mes al ministro Escrivá” ante la crisis migratoria, criticó Quevedo.

El Gobierno fía su estrategia a las repatriaciones, tal y como ha podido saber ED, para frenar la crisis migratoria. Además del presidente y los ministros que ya están trabajando sobre el terreno, el Gobierno busca implicar a todas las carteras señalando que “la crisis migratoria es un problema multifactorial”.