Por un momento parecía que esta semana la clase política alcanzaría acuerdos. PSOE y PP pactaron este miércoles el nombramiento de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE y todo apuntaba a que también lograrían un pacto respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales. Pero esta madrugada se han roto las negociaciones, un hecho que ha pillado por sorpresa a Pedro Sánchez.

“No entendemos el bloqueo del CGPJ tras haber hecho posible el acuerdo de RTVE”, ha sentenciado el presidente del Ejecutivo este viernes desde la Moncloa. “El CGPJ y el resto de órganos -el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos -han estado bloqueados muchos años y por fin pensamos todos que podíamos decir que la lógica de bloqueo se había acabado”, ha asegurado. “Creíamos que por fin la política española se sacudiría con el aire fresco del acuerdo”, ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha instado al PP al a rectificar: “Le pido al PP que abandone el bloqueo y que vuelva al acuerdo que manifestó a principios de semana”. “Cuando hemos dado un paso adelante nadie entiende el paso atrás, espero que la oposición rectifique”, ha apuntado.

El jefe del Ejecutivo ha querido resaltar que, para llegar al acuerdo de RTVE todas las partes cedieron a sus pretensiones iniciales. “Cada cual ha cedido algo sin vetos. Este es el primer paso, pero esta semana necesitábamos dar muchos más”, ha afirmado.

Sánchez evita hablar de los posibles nombramientos de los jueces Rosell y De Prada

Uno de los principales motivos por los que el PP ha decidido romper las negociaciones es, según han informado a Efe fuentes del partido, la proposición del PSOE de que el juez José Ricardo de Prada forme parte como vocal del CGPJ.

Este magistrado es uno de los que participaron en el caso Gürtel, por lo que los populares lo habían vetado junto al de Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género, por considerarlos cercanos a Podemos.

Sánchez, que ha atendido a los periodistas en La Moncloa, ha sido preguntado por si el origen del conflicto era la apuesta de los socialistas por estos dos jueces, una cuestión sobre la que el presidente del Gobierno ha evitado hablar.

“Cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo hay voluntad de todo. Los nombres no dejan de ser personas con un curriculum acreditadas, con un compromiso profesional y por eso se les pone” -ha indicado- creo que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación. Y ha añadido: “A partir de ahí tendrán que preguntarle al Partido Popular por qué se llega a acuerdos en RTVE y no en el CGPJ”.

Sánchez, sobre el rey emérito: “Siento rechazo ante su conducta incívica”

Respecto a los problemas de Juan Carlos I con Hacienda, el mismo día en el que el rey emérito ha pagado cuatro millones a la Agencia Tributaria en su segunda regulación fiscal, Sánchez ha asegurado que siente el “mismo rechazo que la mayoría de los españoles antes sus conductas incívicas”. “Siento perturbación e incomodidad”, ha subrayado.

No obstante, ha pedido que no se dirijan las críticas la Corona como institución y no se le cuestione, puesto que se trata de un caso personal. En este sentido, ha mostrado su apoyo a Felipe V y ha destacado “la ejemplaridad del rey”.

España se compromete a acelerar las pruebas de secuenciación

Sánchez ha comparecido también para informar sobre el desarrollo del Consejo Europeo extraordinario que ha tenido lugar este viernes en la que se han abordado asuntos relativos a seguridad y a la política de vecindad.

Personal sanitario trabaja en un laboratorio. EFE/Juanjo Martín/Archivo

El presidente ha explicado que la Unión Europea se ha comprometido a fortalecer la capacidad de producción de vacunas y asegurar que estas sean eficaces contra las variantes del virus. Para ello, España se ha comprometido a aumentar el número de pruebas secuenciadas y detectar así nuevas cepas. “España ha hecho un esfuerzo mayor al respecto junto con las comunidades autónomas para conocer la evolución de la covid”, ha apuntado.

Por otro lado, ha destacado la importancia de garantizar el buen funcionamiento de la movilidad para impulsar el sector turístico. El presidente ha asegurado que se ha alcanzado un acuerdo sobre los datos mínimos comunes que debe tener el certificado de vacunación que Bruselas tiene intención de lanzar. “Todavía hay que definir sus usos y salvoconductos”, ha concluido.