Sánchez obvia las alertas de parón económico y pide “ser positivos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado hoy en un mitin del PSOE en Soria a «continuar siendo positivos» frente a los que «tratan de socavar» la esperanza «en tiempos de incertidumbre y de miedo».

«Hay mucha incertidumbre, hay miedo entre la ciudadanía, y por eso los responsables políticos tenemos el deber de dar certezas», ha afirmado Sánchez para atacar seguidamente al PP por su «ambigüedad calculada» en asuntos como el tope al precio del gas, la revalorización de las pensiones, la subida del SMI y los «impuestos a las grandes energéticas y a las grandes fortunas».

El presidente ha dicho, en referencia al PP, que «no sabemos qué piensan porque no se posicionan» quien, no obstante, ha concluido que «a estas alturas de la historia ya sabemos muy bien qué piensa el Partido Popular y qué intereses defiende y qué intereses no defiende: los de la mayoría social de este país».

Diez paquetes de medidas por la inflación

Aunque Sánchez no ha detallado a qué se refiere específicamente con «incertidumbre», sí ha hecho referencias a la crisis inflacionista y energética para ensalzar las medidas adoptadas por el Gobierno, recogidas en diez paquetes «en respuesta al alza de los precios» desde junio de 2021. «Tenemos que seguir explicando qué hemos hecho en todo este tiempo, porque el Gobierno tiene un plan, tiene un método y tiene un compromiso: que nadie se quede atrás», ha afirmado.

En concreto, ha afirmado que las medidas energéticas del último Consejo de Ministros «van a proteger al 40% de los hogares» y que el Gobierno de España ha «desplegado más de 35.000 millones de euros, casi tres puntos del PIB» en las medidas contra la inflación. Medidas temporales, en muchos casos, que si no se prorrogan podrían provocar que los precios se incrementen en 2023 por encima del 5%, según la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Freno económico en 2023

A pesar de repasar las medidas del Gobierno, Sánchez no ha hecho referencia alguna a las previsiones de crecimiento de los organismos nacionales e internacionales, que vislumbran una ralentización económica en España e incluso recesión en otros países muy cercanos e influyentes en la economía española, como Alemania.

Mientras el Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 4,4% para 2022 y del 2,1% para 2023, la AIReF rebajó su previsión hace unas semanas para 2023 al 1,5%. Lo mismo hizo el Banco de España, que sitúa su previsión en el 1,4% y el FMI, que lo rebaja hasta el 1,2%. La Fundación de las cajas de ahorros (Funcas), por su parte, prevé que el PIB crecerá un 0,7% en 2023, frente al 2% que estimaba la institución en julio.

De hecho, el pasado viernes, el director general de Productos Estadísticos del INE adelantó que el crecimiento de estos últimos meses de 2022 sea en España «en torno a cero». «Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre (1,5%) y seguramente en el tercer trimestre estaremos con un crecimiento o decrecimiento… en torno a 0«, señaló Alfredo Cristóbal. No obstante, el INE sigue trabajando en el dato oficial que se publicará el próximo viernes.