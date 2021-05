El director de TV3 se enfrenta al Parlament tras las polémicas de Pujol y el juicio del ‘procés’

Vuelve el control parlamentario sobre TV3 y Catalunya Ràdio tras casi medio año de parálisis. La disolución del Parlament consecuencia de la inhabilitación de Torra y las consiguientes elecciones de febrero han dejado sin control efectivo a los medios públicos catalanes, que durante estos meses han sumado polémicas que ponen en entredicho de nuevo su neutralidad.

Las más que revuelvo han generado durante estos meses de descontrol han sido la emisión de El Judici, una serie-documental comprada a Mediapro por 440.000€ sobre el proceso judicial de los reos posicionado a favor de los condenados. También, por el 30 Minuts sobre el caso Pujol, pieza acusada de no aportar información nueva y dar mucho peso a la versión de la familia.

El director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el de la directora en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, se enfrentan este viernes a las preguntas de la oposición. Será una de sus últimas comparecencias antes de la renovación sobre la que deben pactar ERC, Junts y el PSC.

Más allá del cerco por el documental del caso Pujol y el polémico documental de Mediapro, la oposición también insiste en fiscalizar la pluralidad informativa y el deje ideológico de los espacios informativos, a los que algunos partidos acusan de “desinformación” y de denigrar a las formaciones no-independentistas.

Desafíos constantes al pluralismo y la neutralidad

Los desafíos a la neutralidad de los medios son constantes, con tertulianos que marcan doctrina casi sin réplica y con espacios televisivos desorbitados. El caso más conocido es el de Pilar Rahola –despedida recientemente de La Vanguardia–, que colabora con programas como Tot es mou o FAQS.

La periodista afín a Puigdemont dispuso de 12h entre marzo y agosto de 2020 para “expresar su opinión personal sin ningún tipo de réplica o contraste”. Así lo denunció la consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) Carme Figueras en su voto concurrente contra el Informe sobre la observancia del pluralismo político en la televisión y la radio. Marzo-agosto de 2020.

TV3 también llamó traidor en antena a Santi Vila a través de su canal deportivo Esport 3. El programa colocó al exconseller de Carles Puigdemont, que dimitió la noche antes de la DUI, en el Olimpo de los traidores, comparándolo con Judas –quien en la tradición cristiana entregó a Jesucristo a los romanos– y con el futbolista que pasó del Barça al Madrid, Luis Figo.

También en el medio dirigido por Saül Gordillo se han vivido algunas polémicas en los últimos días. En un programa nocturno de Catalunya Ràdio, un presentador criticó que la falta de acuerdo entre ERC y Junts le estaba “poniendo en bandeja” las cosas a los constitucionalistas.

Los directivos de TV3 y Catalunya Ràdio, pendientes de renovar

La televisión está pendiente de la renovación de todos sus órganos, que están caducados. El consell de Govern de la CCMA, que será quien acabe validando al nuevo director de TV3 escogido por concurso público, está pendiente de un pacto con mayoría de dos tercios donde los independentistas tienen que contar a la fuerza con el PSC.

Aunque ERC y Junts no han entrado a fondo en esta cuestión, todo apunta a que Vicent Sanchis no repetirá. El actual director de TV3, reprobado por el Parlament en la legislatura de 2017, no convence a ERC pero tampoco a Junts. Los ‘junteros’ le ven como un traidor, y así re reflejó en los audios entre Pilar Rahola y David Madí donde aseguraron que “se lo harían pagar”.

Tal y como publicó este medio, ERC defiende que el nuevo director tenga un perfil más “profesionalizador” para avanzar hacia la desgubernamentalización. El reparto del poder mediático también incluirá la Secretaría de Difusión y Atención Ciudadana, dirigida en el anterior Govern por Miquel Martín Gamisans, que dependía de Presidencia pese a estar controlada por ERC.

También el CAC está pendiente de renovación, congelado por falta de acuerdo. El órgano cuenta únicamente con cuatro consellers, tras dimitir dos de ellos: Roger Loppacher (Presidente, a propuesta de CDC), Yvonne Griley (a propuesta de CDC), Carme Figueras (a propuesta del PSC), y Daniel Sirera, a propuesta del PP).